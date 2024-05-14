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Оберіг для оселі — яку квітку називають деревом долі та чому ви захочете її мати

14 травня 2024 21:58
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Яку кімнатну рослину називають деревом долі та чому її варто поставити в оселі
Жінка серед кімнатних рослин. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Ця розкішна квітка, що отримала назву "дерево долі", закохає у себе усіх любителів квітучих кімнатних рослин. Адже легкий аромат, елегантні форми, зелене листя та яскраві квіти стануть природною прикрасою будь-якого інтер'єру, принесуть у дім свіжість і затишок.

Що це за кімнатна рослина, чим вона особлива, та чому її варто поставити у себе в оселі, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Дерево долі — що це за чарівна рослина 

Деревом долі стародавні римляни називали клеродендрум ("kleros" — доля, шанс і "dendrum" — дерево). Це вічнозелені квітучі маленькі дерева, деякі сорти є ліанами або ж чагарниками. 

Його суцвіття нагадують невеликі, але рясні букети квітів, які можуть бути червоно-білими, фіолетовими або червоними. Цікаво, що рослина має унікальний для кожного виду аромат, причому пахнуть не тільки квіти, а й листя. 

Дерево долі — що це за чарівна рослина
Квіти Clerodendrum thomsoniae. Фото: lotusmagus.com

У прадавні часи цю особливу рослину оспівували як символ кохання, а квіти присвячували богині Венері. Дерево долі вважалося оберегом. Якщо вікна будинку обплітають пагони з витонченими хитромудрими квітами, то його мешканців супроводжуватиме щастя та успіх в усіх справах та в коханні.

Сьогодні для дому найчастіше обирають клеродендрум Томпсона (Clerodendrum thomsoniae), який є родом з Південної Африки. Ця кімнатна рослина здатна квітнути майже увесь рік, з березня по жовтень, якщо забезпечити її правильним доглядом. 

Як правильно доглядати за клеродендрумом, щоб милуватися квітами цілий рік
Клеродендрум у вазоні. Фото: google.com

Як правильно доглядати за клеродендрумом, щоб милуватися квітами цілий рік 

Де ставити клеродендрум — правильне освітлення 

Кімнатна рослина обожнює багато яскравого світла, але прямі сонячні промені, звичайно, будуть агресивними та можуть нашкодити. 

Ідеальним місцем для клеродендруму буде вікно зі східною чи західною орієнтацією. А от якщо квітка стоїть на підвіконні, зверненому на південь, під час спеки слід забезпечити додаткову тінь.

Також враховуйте те, що рослина не любить частої зміни місця і через це може захворіти. 

Де ставити клеродендрум — правильне освітлення
Клеродендрум у вигляді ліани. Фото: Reddit
Ідеальна температура 

Клеродендрум — це тропічна рослина, тому найкраще вона почувається при температурі +18-+25°C влітку та +10-+15°C взимку. Перед настанням спокою листя може опадати, і до зими рослина може залишатися з голими гілочками.

Вологість повітря 

Знову ж таки, тропічна квітка не переносить сухого повітря, їй потрібна достатня кількість вологи. Щоденне обприскування допоможе забезпечити комфортні умови.

Як поливати клеродендрум

Поливати його слід у міру висихання ґрунту, уникаючи пересихання. Зазвичай це відбувається так:

  • влітку — кілька разів на тиждень;
  • взимку — три рази на місяць.
Ґрунт

Ґрунтова суміш для більшості ліанових повинна бути помірно живильною, рихлою та середньо-кислою. Підійдуть ґрунти для активно квітучих рослин з кислотністю РН 5-6. У готовий ґрунт необхідно буде також додати пісок і трошки торфу.

А щоб забезпечити клеродендруму потрібні поживні речовини, можна підгодовувати його комплексними добривами для квітучих рослин кожні два тижні.

Як поливати клеродендрум
Маленький клеродендрум у вазоні. Фото: google.com
Пересадка

Пересаджувати рослину необхідно регулярно — 1 раз на рік. Ліана дуже швидко росте, тому вимагає пересадок суворо за графіком. При посадці, пересадці та перевалці клеродендрум Томсона приживається дуже швидко і починає давати нові пагони.

 

Раніше ми розповідали, як доглядати азалію, щоб рослина рясно квітнула та не хворіла.

Нагадаємо, ми писали, яка рослина захищає від стресу та покращує пам'ять.

Також ми інформували, як просто виростити троянду з букета.

квіти
поради
садівництво
кімнатні рослини
вазон

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