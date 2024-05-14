Яку кімнатну рослину називають деревом долі та чому її варто поставити в оселі

Жінка серед кімнатних рослин. Фото: freepik.com

Ця розкішна квітка, що отримала назву "дерево долі", закохає у себе усіх любителів квітучих кімнатних рослин. Адже легкий аромат, елегантні форми, зелене листя та яскраві квіти стануть природною прикрасою будь-якого інтер'єру, принесуть у дім свіжість і затишок.

Що це за кімнатна рослина, чим вона особлива, та чому її варто поставити у себе в оселі, розповідаємо далі в матеріалі.

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Дерево долі — що це за чарівна рослина

Деревом долі стародавні римляни називали клеродендрум ("kleros" — доля, шанс і "dendrum" — дерево). Це вічнозелені квітучі маленькі дерева, деякі сорти є ліанами або ж чагарниками.

Його суцвіття нагадують невеликі, але рясні букети квітів, які можуть бути червоно-білими, фіолетовими або червоними. Цікаво, що рослина має унікальний для кожного виду аромат, причому пахнуть не тільки квіти, а й листя.

Квіти Clerodendrum thomsoniae. Фото: lotusmagus.com

У прадавні часи цю особливу рослину оспівували як символ кохання, а квіти присвячували богині Венері. Дерево долі вважалося оберегом. Якщо вікна будинку обплітають пагони з витонченими хитромудрими квітами, то його мешканців супроводжуватиме щастя та успіх в усіх справах та в коханні.

Сьогодні для дому найчастіше обирають клеродендрум Томпсона (Clerodendrum thomsoniae), який є родом з Південної Африки. Ця кімнатна рослина здатна квітнути майже увесь рік, з березня по жовтень, якщо забезпечити її правильним доглядом.

Клеродендрум у вазоні. Фото: google.com

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Де ставити клеродендрум — правильне освітлення

Кімнатна рослина обожнює багато яскравого світла, але прямі сонячні промені, звичайно, будуть агресивними та можуть нашкодити.

Ідеальним місцем для клеродендруму буде вікно зі східною чи західною орієнтацією. А от якщо квітка стоїть на підвіконні, зверненому на південь, під час спеки слід забезпечити додаткову тінь.

Також враховуйте те, що рослина не любить частої зміни місця і через це може захворіти.

Клеродендрум у вигляді ліани. Фото: Reddit

Ідеальна температура

Клеродендрум — це тропічна рослина, тому найкраще вона почувається при температурі +18-+25°C влітку та +10-+15°C взимку. Перед настанням спокою листя може опадати, і до зими рослина може залишатися з голими гілочками.

Вологість повітря

Знову ж таки, тропічна квітка не переносить сухого повітря, їй потрібна достатня кількість вологи. Щоденне обприскування допоможе забезпечити комфортні умови.

Як поливати клеродендрум

Поливати його слід у міру висихання ґрунту, уникаючи пересихання. Зазвичай це відбувається так:

влітку — кілька разів на тиждень;

взимку — три рази на місяць.

Ґрунт

Ґрунтова суміш для більшості ліанових повинна бути помірно живильною, рихлою та середньо-кислою. Підійдуть ґрунти для активно квітучих рослин з кислотністю РН 5-6. У готовий ґрунт необхідно буде також додати пісок і трошки торфу.

А щоб забезпечити клеродендруму потрібні поживні речовини, можна підгодовувати його комплексними добривами для квітучих рослин кожні два тижні.

Маленький клеродендрум у вазоні. Фото: google.com

Пересадка

Пересаджувати рослину необхідно регулярно — 1 раз на рік. Ліана дуже швидко росте, тому вимагає пересадок суворо за графіком. При посадці, пересадці та перевалці клеродендрум Томсона приживається дуже швидко і починає давати нові пагони.

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