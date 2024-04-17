Як доглядати за кімнатною азалією — правильний полив, підживлення та освітлення

Дівчина тримає в руках горщик з азалією. Фото: freepik.com

Азалія — популярна розкішна кімнатна рослина, яка має яскраві квітки, як правило, рожевого кольору. Вона має власний унікальний аромат, який може бути злегка цитрусовим, солодким та пряним, залежно від сорту. Проте, ця квітка досить вибаглива, а тому, щоб мати здорову та квітучу рослину, необхідно знати, як правильно за нею доглядати.

Новини.LIVE розповідає, яке освітлення та температура потрібна азалії, як обрати ґрунт, як правильно поливати та підживлювати кімнатну рослину.

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Азалія квітне досить довго, а саме від 2 до 6 місяців із грудня по березень, а інколи навіть по квітень. Усе залежить від догляду за рослиною. А період спокою в неї триває два місяці після цвітіння.

Який температурний режим та освітлення оптимальні для азалії

Звичайно, азаліям потрібно світло, проте, надто яскраве може принести опіки ніжній квітці. Тому у сонячні літні дні її потрібно притіняти.

Як правило, розташовують горщик із рослиною на західному або північному підвіконні. У теплу пору року (з травня по жовтень) азалію бажано тримати на свіжому повітрі — на балконі, лоджії, терасі або в саду.

Зверніть увагу, що кімнатні азалії часто страждають від високої температури в кімнаті та сухості повітря. Тому у теплу пору року її не варто ставити близько до обігрівальних приладів або батареї.

А влітку квітку можна поставити неподалік кондиціонера і налаштувати на ньому 19-20 °C, але важливо, щоб на азалію не потрапляли прямі потоки повітря.

Як зазначають квітникарі, для нормального розвитку азаліям потрібна температура повітря від +15 до +18°С. А у період бутонізації температура має бути ще нижчою — від +10 до +12°C, а цвітіння азалії проходить при температурі не вище +20°C.

Горщик з азалією. Фото: google.com

Як правильно поливати азалію

При поливі рослини необхідно дотримуватися таких правил:

для поливу варто брати прохолодну воду. Найкраще — талу;

земля не має пересихати, він завжди має бути злегка вологим;

не можна заливати квітку, інакше коріння почне гнити;

залишки води слід також зливати з піддона, щоб не нашкодити корінню;

раз на тиждень можна ставити квітку в миску з водою приблизно на дві години, не дістаючи її з горщика. Так ґрунт наповниться живильною вологою.

Лайфхак від квітникарів: щоб азалія добре цвіла, двічі на місяць треба поливати її сумішшю з відстояної води та кількох крапель соку лимона.

Крім цього, необхідно зволожувати повітря. Важливо часто обприскувати рослину. Варто робити це холодною водою. Фахівці також рекомендують ставити на підвіконня поряд із квіткою зволожувач повітря або ж просто кілька тарілок із водою біля вазона.

Азалія в кімнаті. Фото: freepik.com

Який має бути ґрунт для азалії

Для азалії й ґрунт має бути особливим. Вона розвивається добре тільки в кислому ґрунті: водневий показник має бути в межах 4,0-4,5 pH.

На щастя, правильний субстрат для азалії продається в кожній квітковій крамниці.

Та, якщо є зайвий ґрунт, час та бажання зекономити, можна зробити ґрунт самостійно, змішавши 1:1:2:

пісок;

мох сфагнум;

перегнилу хвою (хвойні голки).

Для знезараження такий субстрат слід пролити міцним розчином перманганату калію.

Рожеві азалії. Фото: istockphoto.com

Як та чим підживлювати азалії

Час від часу кімнатна азалія потребує підживлення. Це допоможе рослині рости та квітнути. Навесні та влітку, в період активного зростання зелені — один раз на тиждень, одночасно з поливом. А взимку та восени, в період закладання бутонів — один раз на місяць.

Підживлювати азалію потрібно лише спеціальними засобами для рододендронів і тільки в рідкому вигляді. Найкраще купувати добавки у спеціалізованих магазинах. Там продаються добрива під різні вазони, зокрема й для азалій. Удобрювати квітку можна раз на місяць. Важливо, щоб добриво не містило хлору.

Азалія у кімнаті. Фото: google.com

Як пересаджувати та вибрати горщик для азалії

Азалії не потрібно багато місця, горщик повинен бути максимум на три сантиметри ширше кореневої грудки. Коріння цієї квітки розходиться вшир, по поверхні, тому вибирайте неглибоку ємність. Дно горщика обов'язково повинно мати дренажні отвори.

Найкраще пересаджувати рослину вже після першого цвітіння. Пересаджувати квітку потрібно обережно, не травмуючи землю. Важливо не пошкодити коріння азалії.

Також під час пересадки не забувайте проводити санітарне обрізання й видаляти сухі частини рослини.

Дівчина пересаджує кімнатну рослину. Фото: freepik.com

Чим хворіє кімнатна азалія та які шкідники атакують

Азалія може страждати від таких хвороб:

сіра гнилизна (сірі плісняві плями на листі);

коренева гниль (листя в'яне, пагони падають);

хлороз (листя бліднуть, сохнуть і відмирають).

Також на азалію можуть напасти шкідники. Головні вороги кімнатної рослини:

павутинний кліщ;

білокрилка;

щитівка;

попелиця.

При незначному ураженні можна просто обмити кущ мильним розчином, роблячи це тричі з перервою на кілька днів. Якщо шкідників багато, азалію слід обробити спеціальними препаратами.

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