Як виростити троянду з букета — прості поради досвідчених садівників

Дівчина з букетом рожевих троянд. Фото: freepik.com

Як приємно отримувати у подарунок букет троянд. Ці розкішні та ніжні квіти створюють святкову атмосферу та підіймають настрій. Проте, букети — річ не довговічна, а цю неймовірну красу природи хочеться зберегти. І це можливо, якщо виростити нову троянду з пагона.

Як правильно виростити троянду з букета, розповідаємо далі в матеріалі.

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1. Обираємо правильний живець

Фахівці радять обирати живець на якому є 2-3 бруньки. Підійде наполовину здеревілий пагін товщиною 4-5 мм. Довгі живці брати не варто — вони будуть дуже довго і погано вкорінюватися. Але важливо, щоб він був живим без темних плям і цвілі. Також потрібно буде прибрати бутон.

Живці троянд. Скриншот з відео на Youtube

2. Робимо різними верхній та нижній зріз у живця

Треба використовувати чистий і гострий ніж. Краще продезінфікувати його в розчині марганцівки. Достатньо 15-30 хвилин для ефективної дезінфекції.

Верхній зріз має бути рівний, на відстані 0,5-1 см над брунькою. Нижній зріз потрібно зробити під кутом 45 градусів — на відстані 1,5-2 см від нижньої бруньки.

Листочки й шипи в нижній частині потрібно прибрати, а кілька верхніх залишити, але вкоротити наполовину. Більше залишати листя не варто, оскільки через нього буде випаровуватися волога, необхідна живцеві.

3. Підживлюємо пагін водою перед посадкою

Якщо пагін троянди не стояв у вазі, а зрізаний з куща, то його потрібно перед посадкою поставити в воду — на 20-30 хвилин. Це допоможе порам рослини закритися, завдяки чому зменшиться випаровування вологи.

4. Садимо живець

Ґрунт має бути добре зволожений та пухкий. Садити живець потрібно неглибоко. Так, щоб нижня брунька пішла в землю приблизно на 1 см. Після необхідно трохи ущільнити землю.

Садіть живці зранку або ближче до вечора на сонячному місці, де немає надлишку вологи — в полуденну спеку робити цього не варто.

5. Догляд за живцем після посадки

Живець після посадки потрібно накрити, щоб створити для нього тепличні умови. Для цього можна взяти пластикову пляшку з-під води, зрізати дно і накрити живець.

Найкраще брати пластикову пляшку на 5 л. Під таким "куполом" рослина має знаходитися близько місяця. Цього часу буде достатньо, щоб вона вкорінилася.

Коли у пагона з'являться молоді листочки, то кришку з пляшки потрібно знімати періодично і провітрювати "теплицю".

Саджанці троянд. Фото: google.com

Важливо

Для живцювання підходять сорти з червоними бутонами та відтінками цього кольору. У домашніх умовах не вийде отримати нову рослину з сортів з бузковими пелюстками, біколор та інші незвичайні забарвлення створені шляхом клонування.

Також якщо букет був з імпортованих квітів, то живці буде досить складно вкоренити, оскільки такі рослини проходять обробку препаратами-консервантами для збереження зовнішнього вигляду.

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