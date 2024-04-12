Как вырастить розу из букета – простые советы опытных садоводов.

Девушка с букетом розовых роз. Фото: freepik.com

Как приятно получать в подарок букет роз. Эти роскошные и нежные цветы создают праздничную атмосферу и поднимают настроение. Тем не менее букеты — дело не долговечное, а эту невероятную красоту природы хочется сохранить. И это возможно, если вырастить новую розу из побега.

Как правильно вырастить розу из букета, рассказываем далее в материале.

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1. Выбираем правильный черенок

Специалисты советуют выбирать черенок на котором есть 2-3 почки. Подойдет наполовину одеревенелые побеги толщиной 4-5 мм. Длинные черенки брать не стоит — они будут очень долго и плохо укореняться. Но важно, чтобы он был жив без темных пятен и плесени. Также нужно будет убрать бутон.

Черенки роз. Скриншот с видео на Youtube

2. Делаем разными верхний и нижний срез у живца

Надо использовать чистый и острый нож. Лучше продезинфицировать его в растворе марганцовки. Достаточно 15-30 минут для эффективной дезинфекции.

Верхний срез должен быть ровный, на расстоянии 0,5-1 см над почкой. Нижний срез нужно сделать под углом 45 градусов — на расстоянии 1,5-2 см от нижней почки.

Листочки и шипы в нижней части нужно убрать, а несколько верхних оставить, но укоротить наполовину. Больше оставлять листья не стоит, поскольку через них будет испаряться влага, необходимая черенку.

3. Подкармливаем побег водой перед посадкой

Если побег розы не стоял в вазе, а срезан с куста, то его нужно перед посадкой поставить в воду — на 20-30 минут. Это поможет порам растения закрыться, благодаря чему уменьшится испарение влаги.

4. Садим черенок

Почва должна быть хорошо увлажнена и рыхлая. Сажать черенок нужно неглубоко. Так, чтобы нижняя почка пошла в землю примерно на 1 см. После необходимо немного уплотнить землю.

Сажайте черенки утром или ближе к вечеру на солнечном месте, где нет избытка влаги — в полуденную жару делать этого не стоит.

5. Уход за черенком после посадки

Черенок после посадки нужно накрыть, чтобы создать для него тепличные условия. Для этого можно взять пластиковую бутылку из-под воды, срезать дно и накрыть черенок.

Лучше всего брать пластиковую бутылку на 5 л. Под таким "куполом" растение должно находиться около месяца. Этого времени будет достаточно, чтобы оно укоренилось.

Когда у побега появятся молодые листики, то крышку из бутылки нужно снимать периодически и проветривать "теплицу".

Саженцы роз. Фото: google.com

Важно

Для черенков подходят сорта с красными бутонами и оттенками этого цвета. В домашних условиях не получится получить новое растение из сортов с сиреневыми лепестками, биколор и другие необычные расцветки, созданные путем клонирования.

Также если букет был из импортированных цветов, то черенки будет достаточно сложно укоренить, поскольку такие растения проходят обработку препаратами-консервантами для сохранения внешнего вида.

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Напомним, мы рассказывали, как заботиться о букете, чтобы цветы простояли в вазе как можно дольше.

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