Как ухаживать за комнатной азалией — правильный полив, подкормка и освещение

Девушка держит в руках горшок с азалией. Фото: freepik.com

Азалия — популярное роскошное комнатное растение, которое имеет яркие цветы, как правило, розового цвета. Она имеет свой уникальный аромат, который может быть слегка цитрусовым, сладким и пряным, в зависимости от сорта. Однако этот цветок достаточно требователен, а потому, чтобы иметь здоровое и цветущее растение, необходимо знать, как правильно за ним ухаживать.

Новини.LIVE рассказывает, какое освещение и температура нужна азалии, как выбрать почву, как правильно поливать и подкармливать комнатное растение.

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Азалия цветет достаточно долго, а именно от 2 до 6 месяцев с декабря по март, а иногда даже до апреля. Все зависит от ухода за растением. А период покоя у нее длится два месяца после цветения.

Какой температурный режим и освещение оптимальны для азалии

Конечно, азалиям требуется свет, однако слишком яркий может принести ожоги нежному цветку. Поэтому в солнечные летние дни его нужно притенять.

Как правило, размещают горшок с растением на западном или северном подоконнике. В теплое время года (с мая по октябрь) азалию желательно держать на свежем воздухе — на балконе, лоджии, террасе или в саду.

Обратите внимание, что комнатные азалии часто страдают от высокой температуры в комнате и сухости воздуха. Поэтому в теплое время года ее не стоит ставить близко к обогревательным приборам или батарее.

А летом цветок можно поставить недалеко от кондиционера и настроить на нем 19-20°C, но важно, чтобы на азалию не попадали прямые потоки воздуха.

Как отмечают цветоводы, для нормального развития азалиям требуется температура воздуха от +15 до +18°С. А в период бутонизации температура должна быть еще ниже от +10 до +12°C, а цветение азалии проходит при температуре не выше +20°C.

Горшок с азалией. Фото: google.com

Как правильно поливать азалию

При поливе растения необходимо соблюдать следующие правила:

для полива следует брать прохладную воду. Лучше всего — талую;

земля не должна пересыхать, она всегда должна быть слегка влажной;

нельзя заливать цветок, иначе корни начнут гнить;

остатки воды следует также сливать с поддона, чтобы не навредить корням;

раз в неделю можно ставить цветок в миску с водой примерно на два часа, не доставая ее из горшка. Так почва наполнится питательной влагой.

Лайфхак от цветоводов: чтобы азалия хорошо цвела, дважды в месяц нужно поливать ее смесью из отстоявшейся воды и нескольких капель сока лимона.

Кроме этого, необходимо увлажнять воздух. Важно часто опрыскивать растение. Следует делать это холодной водой. Специалисты также рекомендуют ставить на подоконник рядом с цветком увлажнитель воздуха или просто несколько тарелок с водой возле вазона.

Азалия в комнате. Фото: freepik.com

Какая должна быть почва для азалии

Для азалии и почва должна быть особенной. Она хорошо развивается только в кислой почве: водородный показатель должен быть в пределах 4,0-4,5 pH.

К счастью, правильный субстрат для азалии продается в каждом цветочном магазине.

Но, если есть лишняя почва, время и желание сэкономить, можно сделать почву самостоятельно, смешав 1:1:2:

песок;

мох сфагнум;

перегнившую хвою (хвойные иглы).

Для обеззараживания такой субстрат следует пролить крепким раствором перманганата калия.

Розовые азалии. Фото: istockphoto.com

Как и чем подкармливать азалии

Иногда комнатная азалия нуждается в подкормке. Это поможет растению расти и цвести. Весной и летом, в период активного роста зелени — один раз в неделю, одновременно с поливом. А зимой и осенью, в период закладки бутонов — один раз в месяц.

Подкармливать азалию нужно только специальными средствами для рододендронов и только в жидком виде. Лучше всего покупать добавки в специализированных магазинах. Там продаются удобрения под разные вазоны, в том числе и для азалий. Удобрять цветок можно раз в месяц. Важно, чтобы удобрение не содержало хлора.

Азалия в комнате. Фото: google.com

Как пересаживать и выбрать горшок для азалии

Азалии не требуется много места, горшок должен быть максимум на три сантиметра шире корневой грудки. Корни этого цветка расходятся вширь, по поверхности, поэтому выбирайте неглубокую емкость. Дно горшка обязательно должно иметь дренажные отверстия.

Лучше всего пересаживать растение уже после первого цветения. Пересаживать цветок нужно осторожно, не травмируя землю. Важно не повредить корни азалии.

Также во время пересадки не забывайте проводить санитарную обрезку и удалять сухие части растения.

Девушка пересаживает комнатное растение. Фото: freepik.com

Чем болеет комнатная азалия и какие вредители атакуют

Азалия может страдать от таких болезней:

серая гниль (серые плесневые пятна на листьях);

корневая гниль (листья увядающие, побеги падают);

хлороз (листья бледнеют, сохнут и отмирают).

Также на азалию могут напасть вредители. Главные враги комнатного растения:

паутинный клещ;

белокрылка;

щитовка;

тля.

При незначительном поражении можно просто обмыть куст мыльным раствором, делая это трижды с перерывом в несколько дней. Если вредителей много, азалию следует обработать специальными препаратами.

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Напомним, мы рассказывали, какие цветы и растения следует поставить у себя в комнате, чтобы улучшить физическое здоровье, снять стресс и поднять настроение.

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