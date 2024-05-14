Какое комнатное растение называют деревом судьбы и почему его стоит поставить дома

Женщина среди комнатных растений. Фото: freepik.com

Этот роскошный цветок, получивший название "дерево судьбы", влюбит в себя всех любителей цветущих комнатных растений. Ведь легкий аромат, элегантные формы, зеленые листья и яркие цветы станут естественным украшением любого интерьера, принесут в дом свежесть и уют.

Что это за комнатное растение, чем оно особенное и почему его стоит поставить у себя в доме, рассказываем далее в материале.

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Дерево судьбы — что это за волшебное растение

Деревом судьбы древние римляне называли клеродендрум ("kleros" — судьба, шанс и "dendrum" — дерево). Это вечнозеленые цветущие маленькие деревья, некоторые сорта являются лианами или кустарниками.

Его соцветия напоминают небольшие, но обильные букеты цветов, которые могут быть красно-белыми, фиолетовыми или красными. Интересно, что растение имеет уникальный для каждого вида аромат, причем пахнут не только цветы, но и листья.

Цветы Clerodendrum thomsoniae. Фото: lotusmagus.com

В древние времена это особое растение воспевали как символ любви, а цветы посвящали богине Венере. Дерево судьбы считалось оберегом. Если окна дома оплетают побеги с изящными хитроумными цветами, то его жителей будет сопровождать счастье и успех во всех делах и любви.

Сегодня для дома чаще всего выбирают клеродендрум Томпсона (Clerodendrum thomsoniae), который является родом из Южной Африки. Это комнатное растение способно цвести почти весь год, с марта по октябрь, если обеспечить ему правильным уход.

Клеродендрум в горшке. Фото: google.com

Как правильно ухаживать за клеродендрумом, чтобы любоваться цветами круглый год

Где ставить клеродендрум — правильное освещение

Комнатное растение обожает много яркого света, но прямые солнечные лучи, конечно, будут агрессивны и могут навредить.

Идеальным местом для клеродендрума будет окно с восточной или западной ориентацией. А вот если цветок стоит на подоконнике, обращенном к югу, во время жары следует обеспечить дополнительную тень.

Также учитывайте, что растение не любит частой смены места и из-за этого может заболеть.

Клеродендрум в виде лианы. Фото: Reddit

Идеальная температура

Клеродендрум — это тропическое растение, поэтому лучше всего оно чувствует себя при температуре +18...+25 °C летом и +10...+15 °C зимой. Перед наступлением покоя листья могут опадать, и до зимы растение может оставаться с голыми веточками.

Влажность воздуха

Опять же, тропический цветок не переносит сухого воздуха, ему нужно достаточное количество влаги. Ежедневное опрыскивание поможет обеспечить комфортные условия.

Как поливать клеродендрум

Поливать его следует по мере высыхания почвы, избегая пересыхания. Обычно это происходит так:

летом — несколько раз в неделю;

зимой — три раза в месяц.

Почва

Грунтовая смесь для большинства лиановых должна быть умеренно питательной, рыхлой и среднекислой. Подойдут почвы для активно цветущих растений с кислотностью РН 5-6. В готовую почву необходимо будет также добавить песок и немного торфа.

А чтобы обеспечить клеродендруму нужные питательные вещества, можно подкармливать его комплексными удобрениями для цветущих растений каждые две недели.

Маленький клеродендрум в горшке. Фото: google.com

Пересадка

Пересаживать растение необходимо регулярно — 1 раз в год. Лиана очень быстро растет, поэтому требует пересадок строго по графику. При посадке, пересадке и перевалке клеродендрум Томсона приживается очень быстро и начинает давать новые побеги.

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