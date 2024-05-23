Какое популярное цветущее дерево может стать вашим убийцей — уберите его из спальни

На вашем подоконнике затаился убийца — какое растение опасно держать в спальне
Невероятно красивое и хрупкое цветущее дерево, которым часто украшают не только сады, но и квартиры, может стать настоящей угрозой для здоровья. Это комнатное растение буквально пропитано ядом. Речь идет об олеандре.
Что это за цветок, какую опасность он несет и почему ни в коем случае его нельзя держать в спальне, рассказываем далее в нашем материале.
Олеандр — растение убийца родом из Индии
Олеандр — многолетнее растение, принадлежащее к семейству кутровые, известно своими яркими цветами и густыми листьями. Родиной вида является Индия. Растение довольно распространено и в Японии. А из-за своего привлекательного вида быстро завоевало популярность и во всем мире.
Его часто выращивают в садах, сажают на аллеях и в парках. А еще это деревце очень любят цветоводы, охотно выращивая растение дома на подоконнике.
Однако, стоит знать, что эта цветущая красавица имеет темную сторону, особенно когда речь идет о содержании ее внутри помещений, например, в спальне. Чтобы не пострадать от растения, нужно соблюдать определенные правила.
Опасный олеандр — яд комнатного растения
Все части олеандра содержат яд, такие опасные вещества как сердечный гликозид олеандрин, который влияет на работу сердечно-сосудистой системы и нериосид. Они могут привести к серьезному отравлению при контакте или применении.
Так, если яд случайно попадет в организм или животное или ребенок отведают листок комнатного растения, то это может привести к нарушению сердечного ритма, головокружению, тремору, рвоте. Иногда отравление может приводить к летальному исходу.
Если сок олеандра попадет в глаза, это может привести к слепоте. Даже яд засохшего растения опасен. Не держите олеандр в спальне, на кухне или в гостиной, особенно если у вас дети или домашние животные.
Где держать олеандр и как правильно ухаживать
Чтобы избежать негативных последствий, следует удерживать олеандер как можно дальше от помещений, где вы находитесь длительное время.
Если вы решили выращивать это растение, будьте осторожны и ответственны. С этим цветком нужно работать в перчатках. Не разрешайте детям или домашним животным приближаться к нему, и если возникнет подозрение на отравление олеандром, немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Запомните, безопасность всегда на первом месте, даже когда речь идет о красивых растениях.
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