Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow На вашем подоконнике затаился убийца — какое растение опасно держать в спальне arrow

На вашем подоконнике затаился убийца — какое растение опасно держать в спальне

23 мая 2024 19:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какое популярное цветущее дерево может стать вашим убийцей — уберите его из спальни
Женщина страдает от головных болей. Фото: pexels.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Невероятно красивое и хрупкое цветущее дерево, которым часто украшают не только сады, но и квартиры, может стать настоящей угрозой для здоровья. Это комнатное растение буквально пропитано ядом. Речь идет об олеандре.

Что это за цветок, какую опасность он несет и почему ни в коем случае его нельзя держать в спальне, рассказываем далее в нашем материале.

Читайте также:

Олеандр — растение убийца родом из Индии

Олеандр — многолетнее растение, принадлежащее к семейству кутровые, известно своими яркими цветами и густыми листьями. Родиной вида является Индия. Растение довольно распространено и в Японии. А из-за своего привлекательного вида быстро завоевало популярность и во всем мире.

 

Олеандр — растение убийца родом из Индии
Цветы олеандра. Фото: google.com

Его часто выращивают в садах, сажают на аллеях и в парках. А еще это деревце очень любят цветоводы, охотно выращивая растение дома на подоконнике.

Однако, стоит знать, что эта цветущая красавица имеет темную сторону, особенно когда речь идет о содержании ее внутри помещений, например, в спальне. Чтобы не пострадать от растения, нужно соблюдать определенные правила.

 

Опасный олеандр – яд комнатного растения
Олеандр в горшке. Фото: google.com

Опасный олеандр — яд комнатного растения

Все части олеандра содержат яд, такие опасные вещества как сердечный гликозид олеандрин, который влияет на работу сердечно-сосудистой системы и нериосид. Они могут привести к серьезному отравлению при контакте или применении.

Так, если яд случайно попадет в организм или животное или ребенок отведают листок комнатного растения, то это может привести к нарушению сердечного ритма, головокружению, тремору, рвоте. Иногда отравление может приводить к летальному исходу.

Если сок олеандра попадет в глаза, это может привести к слепоте. Даже яд засохшего растения опасен. Не держите олеандр в спальне, на кухне или в гостиной, особенно если у вас дети или домашние животные.

 

Где держать олеандр и как правильно ухаживать
Олеандр в комнате. Фото: google.com

Где держать олеандр и как правильно ухаживать

Чтобы избежать негативных последствий, следует удерживать олеандер как можно дальше от помещений, где вы находитесь длительное время.

Если вы решили выращивать это растение, будьте осторожны и ответственны. С этим цветком нужно работать в перчатках. Не разрешайте детям или домашним животным приближаться к нему, и если возникнет подозрение на отравление олеандром, немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Запомните, безопасность всегда на первом месте, даже когда речь идет о красивых растениях.

 

Ранее мы писали, какие комнатные растения небезопасны для детей и домашних животных.

Напомним, мы рассказывали, как правильно использовать корицу для комнатных растений.

Также советуем вам узнать, какой цветок называют деревом судьбы и почему вы захотите его иметь.

здоровье
советы
опасность
вред
комнатные растения
дерево

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ