Какое популярное цветущее дерево может стать вашим убийцей — уберите его из спальни

Женщина страдает от головных болей. Фото: pexels.com

Невероятно красивое и хрупкое цветущее дерево, которым часто украшают не только сады, но и квартиры, может стать настоящей угрозой для здоровья. Это комнатное растение буквально пропитано ядом. Речь идет об олеандре.

Что это за цветок, какую опасность он несет и почему ни в коем случае его нельзя держать в спальне, рассказываем далее в нашем материале.

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Олеандр — многолетнее растение, принадлежащее к семейству кутровые, известно своими яркими цветами и густыми листьями. Родиной вида является Индия. Растение довольно распространено и в Японии. А из-за своего привлекательного вида быстро завоевало популярность и во всем мире.

Цветы олеандра. Фото: google.com

Его часто выращивают в садах, сажают на аллеях и в парках. А еще это деревце очень любят цветоводы, охотно выращивая растение дома на подоконнике.

Однако, стоит знать, что эта цветущая красавица имеет темную сторону, особенно когда речь идет о содержании ее внутри помещений, например, в спальне. Чтобы не пострадать от растения, нужно соблюдать определенные правила.

Олеандр в горшке. Фото: google.com

Опасный олеандр — яд комнатного растения

Все части олеандра содержат яд, такие опасные вещества как сердечный гликозид олеандрин, который влияет на работу сердечно-сосудистой системы и нериосид. Они могут привести к серьезному отравлению при контакте или применении.

Так, если яд случайно попадет в организм или животное или ребенок отведают листок комнатного растения, то это может привести к нарушению сердечного ритма, головокружению, тремору, рвоте. Иногда отравление может приводить к летальному исходу.

Если сок олеандра попадет в глаза, это может привести к слепоте. Даже яд засохшего растения опасен. Не держите олеандр в спальне, на кухне или в гостиной, особенно если у вас дети или домашние животные.

Олеандр в комнате. Фото: google.com

Где держать олеандр и как правильно ухаживать

Чтобы избежать негативных последствий, следует удерживать олеандер как можно дальше от помещений, где вы находитесь длительное время.

Если вы решили выращивать это растение, будьте осторожны и ответственны. С этим цветком нужно работать в перчатках. Не разрешайте детям или домашним животным приближаться к нему, и если возникнет подозрение на отравление олеандром, немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Запомните, безопасность всегда на первом месте, даже когда речь идет о красивых растениях.

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