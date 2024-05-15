Які кімнатні рослини небезпечні для дітей — повний список та застереження

Дитина доглядає за кімнатною рослиною. Фото: Adobe Stock

Кімнатні рослини вже давно стали невід'ємною частиною домашнього затишку та модного інтер'єру. Вони додають будь-якому приміщенню краси та свіжості. Проте чи знали ви, що деякі з них можуть бути небезпечними, особливо для наймолодших членів сім'ї.

Які кімнатні рослини та чому можуть бути шкідливими для дітей та як зменшити ризик їхнього впливу на здоров'я малят, пише видання The Independent.

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Як правило, жертвами небезпечних рослин стають маленькі діти, які тільки починають досліджувати цей світ, намагаються все помацати й навіть скуштувати на смак.

Більшість контактів з кімнатними рослинами не є серйозними, але у деяких випадках вони можуть викликати:

отруєння;

блювоту;

опіки шкіри або очей;

алергію;

проблеми з диханням.

Тому важливо дізнатися, від яких токсичних вазонів варто позбутися допоки ваша малеча не виросте.

Які кімнатні рослини токсичні

Дифенбахія

Дуже гарна багаторічна вічнозелена рослина. Проте, якщо пожувати її листочки, варто чекати жахливих наслідків. Річ у тім, що кристали оксалату кальцію, які містяться у дифенбахії, можуть спричинити набряк горла та рота. А сік зеленого листя здатен викликати подразнення носа, очей і шкіри.

Дифенбахія. Фото: google.com

Також небезпечними можуть бути такі рослини:

Каладіум — усі частини цієї рослини, включаючи листя, стебло та корінь, можуть бути отруйними й викликати подразнення шкіри, слизових оболонок та шлунка, симптоми отруєння можуть включати сльозотечу, блювоту та біль у роті. Квітка фламінго (Anthurium) — при неправильному контакті з рослиною вона може викликати ті ж симптоми, що і каладіум. Монстера (Monstera) — вважається легко токсичною рослиною. Симптоми отруєння монстерою можуть включати подразнення шкіри, слизових оболонок та шлунка, свербіж, печіння або болі. Спатіфілум "Жіноче щастя" — є менш токсичною порівняно з деякими іншими кімнатними рослинами. Може викликати легке подразнення. Заміокулькас або "доларове дерево" (Zamioculcas zamiifolia) — ця рослина містить кальцій оксалат, який може бути подразнюючим при контакті або при ненавмисному вживанні. В інших випадках ця рослина вважається відносно безпечною і не спричиняє серйозних проблем. Філодендрон — симптоми отруєння філодендроном можуть включати подразнення шкіри, слизових оболонок та шлунка, що проявляється як свербіж, печіння, блювота та біль у роті. У деяких випадках контакт з цією рослиною може також призвести до алергічних реакцій. Епіпремнум (Epipremnum) — всі частини епіпремнума містять токсичні речовини, які можуть спричинити подразнення шкіри, слизових оболонок та шлунка. Амариліс і його родичі, включаючи клівію та нарцис — містять лікорин, токсичний алкалоїд, який може викликати різного ступеня біль у животі, діарею, нудоту і блювоту.

Дитина роздивляється квітку. Фото: istockphoto.com

Що робити, якщо ваша дитина з'їла токсичну кімнатну рослину

Якщо ви підозрюєте, що ваша дитина з'їла стебло, лист, квітку, корінь або цибулину отруйної рослини, слід негайно звернутися до лікаря або подзвонити у швидку допомогу. Вчасна реакція допоможе уникнути серйозних проблем.

Звичайно, вчіть дітей не класти в рот нехарчові рослини. Пояснюйте, чому та чи інша квітка може бути небезпечною.

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