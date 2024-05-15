Какие комнатные растения опасны для детей — полный список и предостережения

Ребенок ухаживает за комнатным растением. Фото: Adobe Stock

Комнатные растения давно стали неотъемлемой частью домашнего уюта и модного интерьера. Они придают любому помещению красоты и свежести. Однако знали ли вы, что некоторые из них могут быть опасными, особенно для самых маленьких членов семьи.

Какие комнатные растения и почему могут быть вредны для детей и как уменьшить риск их влияния на здоровье малышей, пишет The Independent.

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Как правило, жертвами опасных растений становятся маленькие дети, только начинающие исследовать этот мир, которые стараются все потрогать и даже попробовать на вкус.

Большинство контактов с комнатными растениями не являются серьезными, но в некоторых случаях они могут вызвать:

отравления;

рвоту;

ожоги кожи или глаз;

аллергию;

проблемы с дыханием.

Поэтому важно узнать, от каких токсичных вазонов стоит избавиться до тех пор, пока ваш малыш не вырастет.

Какие комнатные растения токсичны

Дифенбахия

Очень красивое многолетнее вечнозеленое растение. Однако, если пожевать ее листики, следует ожидать ужасающих последствий. Дело в том, что кристаллы оксалата кальция, содержащиеся в Дифенбахии, могут вызвать отек горла и рта. А сок зеленых листьев способен вызвать раздражение носа, глаз и кожи.

Дифенбахия. Фото: google.com

Также опасными могут быть следующие растения:

Каладиум — все части этого растения, включая листья, стебель и корень, могут быть ядовитыми и вызывать раздражение кожи, слизистых и желудка, симптомы отравления могут включать слезотечение, рвоту и боль во рту. Цветок фламинго (Anthurium) — при неправильном контакте с растением оно может вызвать те же симптомы, что и Калладиум. Монстера (Monstera) — считается легко токсичным растением. Симптомы отравления монстерой могут включать раздражение кожи, слизистых оболочек и желудка, зуд, жжение или боли. Спатифиллум "Женское счастье" — менее токсичное по сравнению с некоторыми другими комнатными растениями. Может вызвать легкое раздражение. Замиокулькас или "долларовое дерево" (Zamioculcas zamiifolia) — это растение содержит кальций оксалат, который может быть раздражающим при контакте или непреднамеренном употреблении. В других случаях это растение считается относительно безопасным и не вызывает серьезных проблем. Филодендрон — симптомы отравления филодендроном могут включать раздражение кожи, слизистых и желудка, что проявляется как зуд, жжение, рвота и боль во рту. В некоторых случаях контакт с этим растением может также привести к аллергическим реакциям. Эпипремнум (Epipremnum) — все части эпипремнума содержат токсичные вещества, которые могут вызвать раздражение кожи, слизистых и желудка. Амариллис и его родственники, включая кливию и нарцисс — содержат ликорин, токсический алкалоид, который может вызвать разной степени боли в животе, диарею, тошноту и рвоту.

Ребенок рассматривает цветок. Фото: istockphoto.com

Что делать, если ваш ребенок съел токсичное комнатное растение

Если вы подозреваете, что ваш ребенок съел стебель, лист, цветок, корень или луковицу ядовитого растения, следует немедленно обратиться к врачу или позвонить в скорую помощь. Своевременная реакция поможет избежать серьезных проблем.

Конечно, учите детей не класть в рот непищевые растения. Объясняйте, почему тот или иной цветок может быть опасным.

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