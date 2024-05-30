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Квітуча трава-вбивця — що відомо про найотруйнішу рослину України і як захиститися

30 травня 2024 19:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Найотруйніша рослина України — який вигляд має і що варто знати про траву-вбивцю
Квіти отруйної рослини Cicuta virosa. Фото: google.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

З настанням літа люди намагаються частіше вибиратися на озера, річки, чи в ліси, проте відпочинок може обернутися трагедією. Адже природа в Україні, якою б доброзичливою вона не здавалася, може бути вельми небезпечна. Так, одну з найотруйніших рослин, що росте у наших краях, можна легко сплутати з корисними травами та навіть з квітами дикої моркви.

Щоб не стати жертвою української трави-вбивці та захистити себе і дітей від отруєнь, варто дізнатися, що це за рослина, де її можна зустріти та який вигляд вона має. 

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Квітуча трава-вбивця в Україні — що це за рослина 

Мова йде про красиву та невинну, на перший погляд, рослину під назвою цикута (Cicuta virosa). Це зілля квітне білими духмяними парасольками з липня до самого жовтня й може досягти метра у висоту. В Україні відомі смертельні випадки отруєння цикутою. Найчастіше від рослини страждають діти. 

Цикута буквально вся просякнута отрутою. Отруйна речовина в основі рослини називається цікутосін. Навіть дотик до пагонів може бути небезпечним для здоров'я.

Найнебезпечнішим вважається корінь цикути. Відмінною рисою цього кореня є не тільки значні розміри, але і наявність всередині в порожнині кореневища специфічної рідини, що схожа на масло та має жовтуватий окрас. При попаданні отруйної речовини в організм, немає ніякої гарантії, що людина або тварина залишиться в живих.  

 

Квітуча трава-вбивця в Україні — що це за рослина
Квіти отруйної рослини Cicuta virosa. Фото: google.com

Симптоми отруєння

Організм людини уражається отрутою миттєво. Першим реагує шлунок - спазмами в животі, нудотою та блювотою. Далі відбувається атака нервової системи - виникає сильний головний біль, озноб, проблемами з координацією. Поступово відмовляють кінцівки, втрачають чутливість. Найстрашнішим етапом вважається початок судом, так як це результат того, що повністю порушився кровообіг організму. Збивається дихання, відбувається його параліч. Розвивається серцева недостатність, що може стати причиною смерті.

Що робити при отруєнні цикутою

  • Негайно викликайте швидку, госпіталізація - єдиний шанс на врятування життя.
  • Медики повинні максимально якісно промити організм.
  • Якщо ви лише доторкнулися до рослини та отримали отруєння, можна спробувати очистити організм самостійно - промивка шлунка розчином марганцівки, а також очищення за допомогою клізми. Головне потрібно пам'ятати, рахунок може йти не на години, а на хвилини.

 

Раніше ми розповідали, яка популярна кімнатна рослина просякнута отрутою й небезпечна для здоров'я людини. 

Нагадаємо, ми писали, які кімнатні рослини небезпечні для дітей та домашніх тварин. 

Також радимо вам дізнатися, яке популярне квітуче дерево може стати розплідником шкідників на вашій ділянці.

Україна
рослини
отрута
поради
здоров'я
небезпека

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