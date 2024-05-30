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Цветущая трава-убийца — что известно о самом ядовитом растении Украины и как защититься

30 мая 2024 19:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Самое ядовитое растение Украины — как выглядит и что стоит знать о траве-убийце
Цветы ядовитого растения Cicuta virosa. Фото: google.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

С наступлением лета люди стараются чаще выбираться на озера, реки или в леса, однако отдых может обернуться трагедией. Ведь природа в Украине, какой бы доброжелательной она ни казалась, может быть весьма опасна. Так, одно из самых ядовитых растений, которое произрастает в наших краях, можно легко спутать с полезными травами и даже с цветами дикой моркови.

Чтобы не стать жертвой украинской травы-убийцы и защитить себя и детей от отравлений, стоит узнать, что это за растение, где его можно встретить и как оно выглядит.

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Цветущая трава-убийца в Украине — что это за растение

Речь идет о красивом и невинном, на первый взгляд, растении под названием цикута (Cicuta virosa). Это зелье цветет белыми ароматными зонтиками с июля по октябрь и может достичь метра в высоту. В Украине известны смертельные случаи отравления цикутой. Чаще всего от растения страдают дети.

 

Какие симптомы отравления цикутой
Цветы Cicuta virosa. Фото: wikiquote.org

Цикута буквально вся пропитана ядом. Ядовитое вещество в основе растения называется цикутосином. Оно действует на центральную нервную систему и вызывает паралич. Даже прикосновение к побегам может быть опасным для здоровья.

Самым опасным считается корень цикуты. Отличительной особенностью этого корня являются не только значительные размеры, но и наличие внутри полости корневища специфической жидкости, похожей на масло и имеющей желтоватый окрас. При попадании ядовитого вещества в организм нет никакой гарантии, что человек или животное останется в живых.

 

Самое ядовитое растение Украины — как выглядит и что следует знать о траве-убийце
Корни цикуты. Фото: google.com

Где в Украине растет цикута

Это растение произрастает по всей территории Украины, преимущественно на Полесье и в лесостепи. Как правило, ее можно встретить во влажных местах. Цикута любит расти на болотах, у берегов рек и озер.

 

Цветущая трава-убийца в Украине - что это за растение
Цветы ядовитого растения Cicuta virosa. Фото: google.com

Какие симптомы отравления цикутой

Первые симптомы при отравлении цикутой появляются мгновенно в виде спазмов в животе, тошноты и рвоты. После яд растения атакует нервную систему. Появляются следующие симптомы:

  • сильная головная боль;
  • озноб;
  • проблемы с координацией.

Если вовремя не отреагировать и не отвести человека в больницу, следующими проявлениями отравления будут:

  • онемение конечностей;
  • потеря чувствительности;
  • отказ конечностей.

Самым страшным этапом считается начало судорог, поскольку это результат полностью нарушившегося кровообращения организма. Сбивается дыхание, происходит его паралич. Развивается сердечная недостаточность, что может стать причиной смерти.

Важно: единственный шанс спасти жизнь при отравлении цикутой — немедленно обратиться за помощью медиков, ведь счет может идти не на часы, а на минуты.

 

Ранее мы рассказывали, какое популярное комнатное растение пропитано ядом и опасно для здоровья человека.

Напомним, мы писали, какие комнатные растения небезопасны для детей и домашних животных.

Также советуем вам узнать, какое популярное цветущее дерево может стать рассадником вредителей на вашем участке.

Украина
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