Самое ядовитое растение Украины — как выглядит и что стоит знать о траве-убийце

Цветы ядовитого растения Cicuta virosa. Фото: google.com

С наступлением лета люди стараются чаще выбираться на озера, реки или в леса, однако отдых может обернуться трагедией. Ведь природа в Украине, какой бы доброжелательной она ни казалась, может быть весьма опасна. Так, одно из самых ядовитых растений, которое произрастает в наших краях, можно легко спутать с полезными травами и даже с цветами дикой моркови.

Чтобы не стать жертвой украинской травы-убийцы и защитить себя и детей от отравлений, стоит узнать, что это за растение, где его можно встретить и как оно выглядит.

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Речь идет о красивом и невинном, на первый взгляд, растении под названием цикута (Cicuta virosa). Это зелье цветет белыми ароматными зонтиками с июля по октябрь и может достичь метра в высоту. В Украине известны смертельные случаи отравления цикутой. Чаще всего от растения страдают дети.

Цветы Cicuta virosa. Фото: wikiquote.org

Цикута буквально вся пропитана ядом. Ядовитое вещество в основе растения называется цикутосином. Оно действует на центральную нервную систему и вызывает паралич. Даже прикосновение к побегам может быть опасным для здоровья.

Самым опасным считается корень цикуты. Отличительной особенностью этого корня являются не только значительные размеры, но и наличие внутри полости корневища специфической жидкости, похожей на масло и имеющей желтоватый окрас. При попадании ядовитого вещества в организм нет никакой гарантии, что человек или животное останется в живых.

Корни цикуты. Фото: google.com

Где в Украине растет цикута

Это растение произрастает по всей территории Украины, преимущественно на Полесье и в лесостепи. Как правило, ее можно встретить во влажных местах. Цикута любит расти на болотах, у берегов рек и озер.

Цветы ядовитого растения Cicuta virosa. Фото: google.com

Какие симптомы отравления цикутой

Первые симптомы при отравлении цикутой появляются мгновенно в виде спазмов в животе, тошноты и рвоты. После яд растения атакует нервную систему. Появляются следующие симптомы:

сильная головная боль;

озноб;

проблемы с координацией.

Если вовремя не отреагировать и не отвести человека в больницу, следующими проявлениями отравления будут:

онемение конечностей;

потеря чувствительности;

отказ конечностей.

Самым страшным этапом считается начало судорог, поскольку это результат полностью нарушившегося кровообращения организма. Сбивается дыхание, происходит его паралич. Развивается сердечная недостаточность, что может стать причиной смерти.

Важно: единственный шанс спасти жизнь при отравлении цикутой — немедленно обратиться за помощью медиков, ведь счет может идти не на часы, а на минуты.

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