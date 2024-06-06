Цветок смеха — что это за растение, где растет и почему очень опасно для человека

Опасное растение "цветок смеха". Фото: wikimedia.org

Есть растения, которые буквально очаровывают своим видом. Они красивы, поэтому кажутся вполне безопасными и невинными. Однако за всем этим очарованием скрывается настоящая опасность. Одним из таких растений является цветок смеха — это настоящий ужас, затаившийся за яркими цветочками.

Новини.LIVE рассказывает, что это за растение, где оно растет, чем особенно и опасно, и что оно может сделать с человеком.

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Что такое цветок смеха и где он растет

В сети это однолетнее растение известно под названием "цветок смеха", однако научное название Datura metel или Дурман индийский. Также цветок известен под названием "Труба дьявола".

Он наиболее распространен в Индии и на Аравийском полуострове. На вид растение очень красивое, однако не стоит ему верить, ведь оно опасно. Цветы могут быть белыми, желтыми, голубыми и фиолетовыми.

Высота может достигать около 120 см, а сами цветы способны вырасти до 20 см. Несмотря на довольно привлекательный вид, аромат цветка очень неприятный и усиливается при прикосновении. Коробочка цветка покрыта шипами. Таким образом растение защищает свои семена.

Опасный цветок Datura metel. Фото: google.com

Что цветок смеха может сделать с человеком и в чем опасность

Кому придет в голову, что этот нежный цветок может быть опасным и принесет неприятности? Но это действительно так.

Если человек случайно съест хотя бы несколько маленьких, похожих на горошины семян, то начнет безудержно смеяться. Нападение будет длиться не менее 30 минут. Иногда смех сопровождается галлюцинациями, человек грезит, говорит бессвязные вещи. Некоторые люди могут становиться агрессивными и опасными для окружающих.

Когда действие цветка смеха подходит к концу, человек засыпает и видит очень яркие сновидения. А когда просыпается, то чувствует себя как с похмелья: очень сильная головная боль, жажда, тошнота, головокружение. Также человек может совершенно забыть, что с ним происходило.

Также опасен и запах растения. Я если вы надышитесь паром индийского дурмана в больших количествах или длительное время, то можете отравиться.

Растение содержит ядовитые соединения, такие как атропин и скополамин. Они могут привести к серьезным отравлениям. Симптомы отравления включают в себя:

возбуждение;

галлюцинации;

сбитость сознания;

сухость во рту;

расширенные зрачки;

судороги.

Если в организм попадет слишком много токсичного вещества, то это даже может привести к летальному случаю.

Белый цветок Datura metel. Фото: pixabay.com

Как используют цветок смеха местные жители

Поскольку местные жители, давно знакомы с "цветком смеха", то научились использовать его с целью лечения. Так, считается, что растение способно облегчить зубную и головную боль. Также его используют в лечении некоторых психических расстройств, ведь алкалоиды дурмана стимулируют ЦНС и при этом угнетают периферические нервы. Кроме того, он используется для лечения спазмов, эпилепсии и т.д.

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