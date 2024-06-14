Як правильно полоти і мульчувати пристовбурне коло яблуні в саду — поради для дачників

Догляд пристовбурного кола яблуні в саду — як полоти і мульчувати плодове дерево
Пристовбурне коло — це територія навколо дерева, яку необхідно ретельно доглядати протягом всього сезону, видаляючи всі бур’яни. Зокрема, щоб виростити, наприклад, плодовиту і здорову яблуню, варто її правильно прополювати і мульчувати.
Новини.LIVE розповідає, навіщо це потрібно і як це робити.
Як правильно доглядати пристовбурне коло яблуні
Досвідчені дачники рекомендують постійно прополювати і підгортати пристовбурні кола яблуні в літній сезон. Але якщо ви маєте багато таких дерев, з якими потрібно проводити цю процедуру, можете замульчувати кола скошеною травою.
Тоді під шаром такої трави не буде ущільнення, тобто, ґрунт завжди буде вологим і пухким. До того ж трава, яка з часом буде розкладатися, стане чудовим добривом для яблуні, а це, своєю чергою, є важливим для гарного розвитку рослини.
Навіщо полоти пристовбурне коло яблуні
Навколо плодового дерева необхідно видаляти абсолютно всі бур’яни, адже вони можуть стати джерелом різних захворювань і справжнім помешканням для різних гризунів та шкідників. А цього в жодному випадку не можна допускати, адже яблуня може серйозно постраждати.
Як мульчувати пристовбурне коло яблуні
Восени краще мульчувати пристовбурне коло яблуні перепрілим компостом або перегноєм. Ці добрива варто покласти навколо дерева шаром завтовшки п’ять-шість сантиметрів. Під молоду яблуню віком від двох до трьох років, варто вносити близько двох-трьох відер компосту на десять літрів.
Компост буде зігрівати кореневу систему яблуні взимку, а в літній період стане чудовим підживленням для правильного розвитку дерева.
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