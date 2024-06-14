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Догляд пристовбурного кола яблуні в саду — як полоти і мульчувати плодове дерево

14 червня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно полоти і мульчувати пристовбурне коло яблуні в саду — поради для дачників
Чоловік, який зриває яблука в саду. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Пристовбурне коло — це територія навколо дерева, яку необхідно ретельно доглядати протягом всього сезону, видаляючи всі бур’яни. Зокрема, щоб виростити, наприклад, плодовиту і здорову яблуню, варто її правильно прополювати і мульчувати.

Новини.LIVE розповідає, навіщо це потрібно і як це робити.

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Як правильно доглядати пристовбурне коло яблуні

Досвідчені дачники рекомендують постійно прополювати і підгортати пристовбурні кола яблуні в літній сезон. Але якщо ви маєте багато таких дерев, з якими потрібно проводити цю процедуру, можете замульчувати кола скошеною травою.

Тоді під шаром такої трави не буде ущільнення, тобто, ґрунт завжди буде вологим і пухким. До того ж трава, яка з часом буде розкладатися, стане чудовим добривом для яблуні, а це, своєю чергою, є важливим для гарного розвитку рослини. 

Садовник, высаживающий дерево
Садівник, який висаджує дерево. Фото: Techinfus.com

Навіщо полоти пристовбурне коло яблуні

Навколо плодового дерева необхідно видаляти абсолютно всі бур’яни, адже вони можуть стати джерелом різних захворювань і справжнім помешканням для різних гризунів та шкідників. А цього в жодному випадку не можна допускати, адже яблуня може серйозно постраждати.

Человек, держащий сорванные сорняки
Людина, яка тримає зірвані бур'яни. Фото: Alamy

Як мульчувати пристовбурне коло яблуні

Восени краще мульчувати пристовбурне коло яблуні перепрілим компостом або перегноєм. Ці добрива варто покласти навколо дерева шаром завтовшки п’ять-шість сантиметрів. Під молоду яблуню віком від двох до трьох років, варто вносити близько двох-трьох відер компосту на десять літрів.

Компост буде зігрівати кореневу систему яблуні взимку, а в літній період стане чудовим підживленням для правильного розвитку дерева.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна швидко позбутися порослі на деревах і кущах у саду. 

Раніше ми розповідали про те, що станеться, якщо біля плодових дерев посадити каштан. 

Також ми повідомляли про те, в якому місці в саду краще посадити вишневе дерево. 

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яблуня

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