Как правильно полоть и мульчировать приствольный круг яблони в саду — советы для дачников

Уход за приствольным кругом яблони в саду — как полоть и мульчировать плодовое дерево
Приствольный круг — это территория вокруг дерева, за которой необходимо тщательно ухаживать в течение всего сезона, удаляя все сорняки. В частности, чтобы вырастить, например, плодородную и здоровую яблоню, следует ее правильно пропалывать и мульчировать.
Новини.LIVE рассказывает, зачем это нужно и как это делать.
Как правильно ухаживать за стволовым кругом яблони
Опытные дачники рекомендуют постоянно пропалывать и окучивать приствольные круги яблони в летний сезон. Но если у вас много таких деревьев, с которыми нужно проводить эту процедуру, можете замульчировать круги скошенной травой.
Тогда под слоем такой травы не будет уплотнения, то есть, почва всегда будет влажной и рыхлой. К тому же трава, которая со временем будет разлагаться, станет отличным удобрением для яблони, а это, в свою очередь, важно для хорошего развития растения.
Зачем полоть приствольный круг яблони
Вокруг плодового дерева необходимо удалять абсолютно все сорняки, ведь они могут стать источником различных заболеваний и настоящим помещением для разных грызунов и вредителей. А этого ни в коем случае нельзя допускать, ведь яблоня может серьезно пострадать.
Как мульчировать приствольный круг яблони
Осенью лучше мульчировать приствольный круг яблони перепревшим компостом или перегноем. Эти удобрения следует положить вокруг дерева слоем толщиной пять-шесть сантиметров. Под молодую яблоню в возрасте от двух до трех лет следует вносить около двух-трех ведер компоста на десять литров.
Компост будет согревать корневую систему яблони зимой, а в летний период станет отличной подкормкой для правильного развития дерева.
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