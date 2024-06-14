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Уход за приствольным кругом яблони в саду — как полоть и мульчировать плодовое дерево

14 июня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно полоть и мульчировать приствольный круг яблони в саду — советы для дачников
Мужчина, который срывает яблоки в саду. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Приствольный круг — это территория вокруг дерева, за которой необходимо тщательно ухаживать в течение всего сезона, удаляя все сорняки. В частности, чтобы вырастить, например, плодородную и здоровую яблоню, следует ее правильно пропалывать и мульчировать.

Новини.LIVE рассказывает, зачем это нужно и как это делать.

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Опытные дачники рекомендуют постоянно пропалывать и окучивать приствольные круги яблони в летний сезон. Но если у вас много таких деревьев, с которыми нужно проводить эту процедуру, можете замульчировать круги скошенной травой.

Тогда под слоем такой травы не будет уплотнения, то есть, почва всегда будет влажной и рыхлой. К тому же трава, которая со временем будет разлагаться, станет отличным удобрением для яблони, а это, в свою очередь, важно для хорошего развития растения.

Садовник, высаживающий дерево
Садовод, который высаживает дерево. Фото: Techinfus.com

Зачем полоть приствольный круг яблони

Вокруг плодового дерева необходимо удалять абсолютно все сорняки, ведь они могут стать источником различных заболеваний и настоящим помещением для разных грызунов и вредителей. А этого ни в коем случае нельзя допускать, ведь яблоня может серьезно пострадать.

Человек, держащий сорванные сорняки
Человек, держащий сорванные сорняки. Фото: Alamy

Как мульчировать приствольный круг яблони

Осенью лучше мульчировать приствольный круг яблони перепревшим компостом или перегноем. Эти удобрения следует положить вокруг дерева слоем толщиной пять-шесть сантиметров. Под молодую яблоню в возрасте от двух до трех лет следует вносить около двух-трех ведер компоста на десять литров.

Компост будет согревать корневую систему яблони зимой, а в летний период станет отличной подкормкой для правильного развития дерева.

Напомним, мы писали о том, как можно быстро избавиться от поросли на деревьях и кустах в саду.

Раньше мы рассказывали о том, что произойдет, если возле плодовых деревьев посадить каштан.

Также мы сообщали о том, где в саду лучше посадить вишневое дерево.

сад
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