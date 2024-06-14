Как правильно полоть и мульчировать приствольный круг яблони в саду — советы для дачников

Мужчина, который срывает яблоки в саду. Фото: Freepik

Приствольный круг — это территория вокруг дерева, за которой необходимо тщательно ухаживать в течение всего сезона, удаляя все сорняки. В частности, чтобы вырастить, например, плодородную и здоровую яблоню, следует ее правильно пропалывать и мульчировать.

Новини.LIVE рассказывает, зачем это нужно и как это делать.

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Опытные дачники рекомендуют постоянно пропалывать и окучивать приствольные круги яблони в летний сезон. Но если у вас много таких деревьев, с которыми нужно проводить эту процедуру, можете замульчировать круги скошенной травой.

Тогда под слоем такой травы не будет уплотнения, то есть, почва всегда будет влажной и рыхлой. К тому же трава, которая со временем будет разлагаться, станет отличным удобрением для яблони, а это, в свою очередь, важно для хорошего развития растения.

Садовод, который высаживает дерево. Фото: Techinfus.com

Зачем полоть приствольный круг яблони

Вокруг плодового дерева необходимо удалять абсолютно все сорняки, ведь они могут стать источником различных заболеваний и настоящим помещением для разных грызунов и вредителей. А этого ни в коем случае нельзя допускать, ведь яблоня может серьезно пострадать.

Человек, держащий сорванные сорняки. Фото: Alamy

Как мульчировать приствольный круг яблони

Осенью лучше мульчировать приствольный круг яблони перепревшим компостом или перегноем. Эти удобрения следует положить вокруг дерева слоем толщиной пять-шесть сантиметров. Под молодую яблоню в возрасте от двух до трех лет следует вносить около двух-трех ведер компоста на десять литров.

Компост будет согревать корневую систему яблони зимой, а в летний период станет отличной подкормкой для правильного развития дерева.

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