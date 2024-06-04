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Гілки ломитимуться від врожаю — чим підгодувати абрикоси й персики у червні

4 червня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим слід підживити абрикоси та персики у червні — секрет ідеального добрива
Підживлення плодових дерев для великого врожаю. Колаж: Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Абрикоси та персики все частіше можна знайти у саду та присадибних ділянках українців. Ці теплолюбні плодові дерева дарують соковиті та солодкі плоди. Проте, щоб отримати щедрий урожай, необхідно забезпечити рослинам правильний догляд. 

Чим варто підживити персики та абрикоси у червні, щоб гілки буквально ломилися від смачних фруктів, розповів автор українського YouTube-каналу Богдан Боднар

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Так, досвідчений садівник радить, щоб плоди персиків та абрикосів виросли великими, на початку червня необхідно внести під корінь фосфорно-калійні добрива.

Важливо обов'язково попередньо полити землю навколо плодових дерев. А після удобрення ділянку навколо дерева потрібно замульчувати.

Боднар підкреслив, у добривах у жодному разі не повинно бути азоту, а от фосфору та калію має бути підвищений вміст.

"Тоді у вас будуть смачні фрукти. Ці добрива не шкідливі. Після внесення такого підживлення плоди почнуть краще достигати", — запевнив експерт.

 

Раніше ми писали, які рослини можна посадити поруч із грушею. 

Нагадаємо, ми розповідали, чим підживити малину на початку літа, щоб не втратити врожай.

Також радимо дізнатися, коли та як садити полуницю влітку 2024 року, щоб ласувати власною корисною та смачною ягодою. 

дерева
поради
добрива
персики
абрикос
сад

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