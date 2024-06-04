Чим слід підживити абрикоси та персики у червні — секрет ідеального добрива

Підживлення плодових дерев для великого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Абрикоси та персики все частіше можна знайти у саду та присадибних ділянках українців. Ці теплолюбні плодові дерева дарують соковиті та солодкі плоди. Проте, щоб отримати щедрий урожай, необхідно забезпечити рослинам правильний догляд.

Чим варто підживити персики та абрикоси у червні, щоб гілки буквально ломилися від смачних фруктів, розповів автор українського YouTube-каналу Богдан Боднар.

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Так, досвідчений садівник радить, щоб плоди персиків та абрикосів виросли великими, на початку червня необхідно внести під корінь фосфорно-калійні добрива.

Важливо обов'язково попередньо полити землю навколо плодових дерев. А після удобрення ділянку навколо дерева потрібно замульчувати.

Боднар підкреслив, у добривах у жодному разі не повинно бути азоту, а от фосфору та калію має бути підвищений вміст.

"Тоді у вас будуть смачні фрукти. Ці добрива не шкідливі. Після внесення такого підживлення плоди почнуть краще достигати", — запевнив експерт.

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