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Чим підживити малину на початку літа, щоб не втратити врожай — найкращі добрива

29 травня 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим підживити малину на початку літа — найкращі добрива для багатого врожаю
Садівник збирає врожай малини. Колаж: Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Малина — одна з найсмачніших ягід, яку із задоволенням вирощують садівники та дачники в Україні. Одна з гарантій багатого врожаю — вчасне та правильне підживлення рослини. Малину дуже важливо підгодувати на початку літа, тоді можна розраховувати на повні відерця соковитої та солодкої ягоди. 

Новини.LIVE ділиться секретами досвідчених садівників, якими добривами слід підживити кущі малини на початку літа, щоб результат вас приголомшив.

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Чим слід обов'язково підгодувати малину на початку червня

На початку літа зазвичай кущі малини переживають активний період росту і цвітіння. У рослини з'являються нові пагони, кущі стають зеленішими та густішими, утворюються квіти, з яких у майбутньому вийдуть ягідки.

Тож, у цей період важливо дбати про правильний полив і, звичайно ж, додавання добрив для забезпечення належного розвитку рослин та формування ягід.

У червні найкращим добривом для малини буде нітроамофоска — комплексне мінеральне добриво, яке містить у собі азот, фосфор і калій, тобто основні поживні речовини для рослин. Добриво допомагає рослинам рости сильними та здоровими, покращує урожайність і розвиток кореневої системи. 

 

Чим слід обов'язково підгодувати малину на початку червня
Збір врожаю малини. Фото: google.com

Як правильно підживити малину нітроамофоскою

Підживлювати рослину краще вранці або ввечері, коли температура повітря не дуже висока. Як зазначають досвідчені городники, на один кущ малини необхідно всього одна столова ложка нітроамофоски.

Розподіліть добриво навколо кущів малини на відстані близько 20-30 см від стебла. Потім обережно перемішайте його з верхнім шаром ґрунту і зробіть полив, щоб активувати розчинення добрива.

Підсумком стане формування великих та солодких ягід. А власник присадибної ділянки точно не буде розчарований урожаєм малини.

 

Раніше ми розповідали, які рослини у жодному разі не можна садити поруч з кущами малини. 

Нагадаємо, ми писали, коли та як садити полуницю влітку 2024 року, щоб ласувати власною корисною та смачною ягодою. 

Також радимо вам дізнатися, якими добривами найкраще підживлювати полуницю

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