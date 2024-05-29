Чем подкормить малину в начале лета — лучшие удобрения для богатого урожая

Садовод собирает урожай малины. Коллаж: Новини.LIVE

Малина — одна из вкуснейших ягод, которую с удовольствием выращивают садоводы и дачники в Украине. Одна из гарантий богатого урожая — своевременная и правильная подкормка растения. Малину очень важно подкормить в начале лета, тогда можно рассчитывать на полные ведра сочной и сладкой ягоды.

Новини.LIVE делится секретами опытных садоводов, какими удобрениями следует подкормить кусты малины в начале лета, чтобы результат вас ошеломил.

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В начале лета обычно кусты малины переживают активный период роста и цветения. У растения появляются новые побеги, кусты становятся более зелеными и густыми, образуются цветы, из которых в будущем получатся ягодки.

Поэтому в этот период важно заботиться о правильном поливе и, конечно же, добавлении удобрений для обеспечения должного развития растений и формирования ягод.

В июне лучшим удобрением для малины будет нитроаммофоска — комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, то есть основные питательные вещества для растений. Удобрение помогает растениям расти сильными и здоровыми, улучшает урожайность и развитие корневой системы.

Сбор урожая малины. Фото: google.com

Как правильно подкормить малину нитроаммофоской

Подкармливать растение лучше утром или вечером, когда температура воздуха не слишком высока. Как отмечают опытные огородники, на один куст малины необходима всего одна столовая ложка нитроаммофоски.

Распределите удобрение вокруг кустов малины на расстоянии около 20-30 см от стебля. Затем осторожно перемешайте его с верхним слоем грунта и полейте, чтобы активировать растворение удобрения.

Итогом станет формирование крупных и сладких ягод. А владелец приусадебного участка точно не будет разочарован урожаем малины.

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