Коли та як висаджувати полуницю 2024 року — терміни та поради садівників

Збір врожаю полуниці на городі. Фото: google.com

Важко уявити собі літній сезон без цієї солодкої та ароматної ягоди. Більшість українських садівників та дачників воліють самостійно вирощувати полуницю на своїх присадибних ділянках. Та цього року погода весною виявилася непередбачуваною, з періодами сильних злив та заморозків. Втім, це не означає, що висаджувати ягоду запізно, часу ще вдосталь.

Новини.LIVE дізнався у досвідчених садівників, коли та як садити полуницю наприкінці весни та влітку 2024 року, щоб ласувати власною корисною та смачною ягодою.

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Коли садити полуницю — зверніть увагу на погодні умови

Полуниця — тендітна та теплолюбна рослина, яка не переносить різких перепадів температур та заморозків. Зазвичай, її висаджують у відкритий ґрунт, коли температура повітря тривалий час не опускається нижче 10°C і не передбачається похолодань.

Оскільки перша половина травня 2024 в Україні була холодною, то посадку ягоди можна сміливо переносити на кінець весни або ж вже на червень.

Також варто зауважити, що оптимальна температура ґрунту для висаджування полуниці зазвичай становить приблизно 12-18°C. Це період, коли ґрунт вже прогрівся після зими, але ще не став дуже спекотним. При такій температурі коренева система рослин може активно розвиватися, а полуниця легко приживеться і буде мати кращі шанси на успішний розвиток. Важливо також слідкувати, щоб ґрунт був достатньо зволоженим.

Посадка полуниці у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

Коли садити полуницю за місячним календарем 2024 року

Для посіву полуниці варто враховувати не лише погодні умови, але й фази Місяця. Місячний календар рекомендує такі дні, коли саджати полуницю 2024 року:

травень — 25, 26, 27, 31 число;

червень — 1, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 число.

Посадка полуниці у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Як правильно садити полуницю — поради досвідчених садівників

Як правило, садівники та дачники висаджують у відкритий ґрунт молоденьку розсаду. Перед тим, як посадити кущики, варто:

перекопати ділянку;

видалити усі бур'яни;

підготувати ямки глибиною 10 см на відстані 25-30 см один від одного;

внести добрива (золу, торф, компост) у кожну лунку;

зволожити лунки;

обробити саджанці, занурюючи їх у розчин від шкідників та хвороб;

коріння розсади укоротити до довжини 20 см.

Після усіх вищеперерахованих задач можна садити кущики полуниці. Важливо, щоб точка переходу всіх коренів у стебло була на рівні ґрунту. Після посадки рясно полийте розсаду. Надалі поливайте полуницю 3-4 рази на тиждень і видаляйте бур'яни.

Раніше ми розповідали, якими добривами найкраще підживлювати полуницю.

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Також, якщо ви не маєте змогу вирощувати полуницю самостійно, то ділимося з вами корисними порадами, як обрати ягоду, щоб вона була солодкою та без "хімії".