Когда и как высаживать клубнику в 2024 году — сроки и советы садоводов

Торопитесь, чтобы не остаться без ягоды — когда и как посадить клубнику в 2024 году
Трудно представить себе летний сезон без этой сладкой и ароматной ягоды. Большинство украинских садоводов и дачников предпочитают самостоятельно выращивать клубнику на своих приусадебных участках. Но в этом году погода весной оказалась непредсказуемой с периодами сильных ливней и заморозков. Впрочем, это не значит, что высаживать ягоду поздно, времени еще достаточно.
Новини.LIVE узнал у опытных садоводов, когда и как сажать клубнику в конце весны и летом 2024 года, чтобы лакомиться собственной полезной и вкусной ягодой.
Когда сажать клубнику — обратите внимание на погодные условия
Клубника — хрупкое и теплолюбивое растение, которое не переносит резких перепадов температур и заморозков. Обычно ее высаживают в открытый грунт, когда температура воздуха долго не опускается ниже 10°C и не предусматривается похолодание.
Поскольку первая половина мая 2024 года в Украине была холодной, то посадку ягоды можно смело переносить на конец весны или уже на июнь.
Также следует заметить, что оптимальная температура почвы для высадки клубники обычно составляет примерно 12-18°C. Это период, когда почва уже прогрелась после зимы, но еще не стала очень жаркой. При такой температуре корневая система растений может активно развиваться, а клубника легко приживется и будет иметь лучшие шансы успешного развития. Важно также следить, чтобы почва была достаточно увлажненной.
Когда сажать клубнику по лунному календарю 2024 года
Для посева клубники следует учитывать не только погодные условия, но и фазы Луны. Лунный календарь рекомендует такие дни, когда сажать клубнику в 2024 году:
- май — 25, 26, 27, 31 число;
- июнь — 1, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 число.
Как правильно сажать клубнику — советы опытных садоводов
Как правило, садоводы и дачники высаживают в открытую почву молоденькую рассаду. Перед тем, как посадить кустики, стоит:
- перекопать участок;
- удалить все сорняки;
- подготовить ямки глубиной 10 см на расстоянии 25-30 см друг от друга;
- внести удобрения (золу, торф, компост) в каждую лунку;
- увлажнить лунки;
- обработать саженцы, погружая их в раствор от вредителей и болезней;
- корни рассады укоротить до длины 20 см.
После всех вышеперечисленных задач можно сажать кустики клубники. Важно, чтобы точка перехода всех корней в стебель была на уровне почвы. После посадки обильно полейте рассаду. В дальнейшем поливайте клубнику 3-4 раза в неделю и удаляйте сорняки.
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