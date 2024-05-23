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Торопитесь, чтобы не остаться без ягоды — когда и как посадить клубнику в 2024 году

23 мая 2024 11:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда и как высаживать клубнику в 2024 году — сроки и советы садоводов
Сбор урожая клубники на огороде. Фото: google.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Трудно представить себе летний сезон без этой сладкой и ароматной ягоды. Большинство украинских садоводов и дачников предпочитают самостоятельно выращивать клубнику на своих приусадебных участках. Но в этом году погода весной оказалась непредсказуемой с периодами сильных ливней и заморозков. Впрочем, это не значит, что высаживать ягоду поздно, времени еще достаточно.

Новини.LIVE узнал у опытных садоводов, когда и как сажать клубнику в конце весны и летом 2024 года, чтобы лакомиться собственной полезной и вкусной ягодой.

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Когда сажать клубнику — обратите внимание на погодные условия

Клубника — хрупкое и теплолюбивое растение, которое не переносит резких перепадов температур и заморозков. Обычно ее высаживают в открытый грунт, когда температура воздуха долго не опускается ниже 10°C и не предусматривается похолодание.

Поскольку первая половина мая 2024 года в Украине была холодной, то посадку ягоды можно смело переносить на конец весны или уже на июнь.

Также следует заметить, что оптимальная температура почвы для высадки клубники обычно составляет примерно 12-18°C. Это период, когда почва уже прогрелась после зимы, но еще не стала очень жаркой. При такой температуре корневая система растений может активно развиваться, а клубника легко приживется и будет иметь лучшие шансы успешного развития. Важно также следить, чтобы почва была достаточно увлажненной.

 

Когда сажать клубнику — обратите внимание на погодные условия
Посадка клубники в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

Когда сажать клубнику по лунному календарю 2024 года

Для посева клубники следует учитывать не только погодные условия, но и фазы Луны. Лунный календарь рекомендует такие дни, когда сажать клубнику в 2024 году:

  • май — 25, 26, 27, 31 число;
  • июнь — 1, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 число.

 

Когда сажать клубнику по лунному календарю 2024 года
Посадка клубники в открытый грунт. Фото: freepik.com

Как правильно сажать клубнику — советы опытных садоводов

Как правило, садоводы и дачники высаживают в открытую почву молоденькую рассаду. Перед тем, как посадить кустики, стоит:

  • перекопать участок;
  • удалить все сорняки;
  • подготовить ямки глубиной 10 см на расстоянии 25-30 см друг от друга;
  • внести удобрения (золу, торф, компост) в каждую лунку;
  • увлажнить лунки;
  • обработать саженцы, погружая их в раствор от вредителей и болезней;
  • корни рассады укоротить до длины 20 см.

После всех вышеперечисленных задач можно сажать кустики клубники. Важно, чтобы точка перехода всех корней в стебель была на уровне почвы. После посадки обильно полейте рассаду. В дальнейшем поливайте клубнику 3-4 раза в неделю и удаляйте сорняки.

 

Раньше мы рассказывали, какими удобрениями лучше всего подкармливать клубнику.

Напомним, мы писали, как правильно ухаживать за инжиром в саду.

Также, если вы не можете выращивать клубнику самостоятельно, то делимся с вами полезными советами, как выбрать ягоду, чтобы она была сладкой и без "химии".

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