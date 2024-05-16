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Виростіть екзотичний фрукт найсмачнішим — як правильно доглядати інжир в саду

16 травня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно виростити інжир в саду — секрети догляду для дачників
Людина, яка тримає інжир на дереві. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Інжир — це дуже смачний екзотичний фрукт, який здатний рости лише в теплих кліматичних умовах. Якщо ви хочете, щоб він виріс смачним і на вашій ділянці, варто розуміти, як його правильно садити, доглядати і захищати.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Як правильно садити інжир

Інжир любить теплі регіони, а якщо взимку температура повітря знижується до 12-15 градусів нижче нуля, то цей фрукт варто садити у контейнерах або закритих приміщеннях. Краще садити інжир на відкритому повітрі рано навесні або пізно восени.

Якщо ви маєте гарно дренований ґрунт і велику кількість органічних компонентів у ґрунті, можете чекати на щедрий врожай. Але інжир потрібно садити на відстані не менш, ніж три метри від інших дерев або будівель. До того ж варто враховувати і те, що дерево інжиру може пускати глибокі корені. 

Садовник, сажающий дерево инжира
Садівник, який садить дерево інжиру. Фото: скриншот з YouTube

Як доглядати інжир

Якщо ви помітили, що ваш інжир росте не так активно, як би ви цього хотіли, можете підживити його азотною добавкою у кількості 200-400 грамів. Експерти радять поділити цю кількість на три-чотири підживлення, починаючи з кінця зими, закінчуючи серединою літа. 

До того ж важливо трохи обрізати ці дерева, видаляючи всі загиблі, хворі або слабкі гілки. Напередодні зими потрібно вкрити інжир, щоб захистити його від замерзання, а після неї варто відкрити фрукт і постійно поливати молоді саджанці. 

Влітку потрібно забезпечити регулярне потрапляння прямих сонячних променів, а восени обрізати гілки.

Обрезанные ветки дерева инжира
Обрізані гілки дерева інжиру. Фото: скриншот з YouTube

Як захистити інжир

Щоб захистити рослину від птахів, накрийте її сіткою, поставте поруч опудало або інші інструменти, які допоможуть відлякати пернатих. Щоб захистити інжир від шкідників, регулярно поливайте його і ставте спеціальні пастки.

Нагадаємо, ми писали про те, в якому місці в саду потрібно посадити дерево груші. 

Раніше ми розповідали про те, коли і чим варто підживлювати яблуню навесні. 

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна садити біля кущів смородини в саду.

фрукти
сад
догляд
інжир

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