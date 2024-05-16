Як правильно виростити інжир в саду — секрети догляду для дачників

Виростіть екзотичний фрукт найсмачнішим — як правильно доглядати інжир в саду
Інжир — це дуже смачний екзотичний фрукт, який здатний рости лише в теплих кліматичних умовах. Якщо ви хочете, щоб він виріс смачним і на вашій ділянці, варто розуміти, як його правильно садити, доглядати і захищати.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Як правильно садити інжир
Інжир любить теплі регіони, а якщо взимку температура повітря знижується до 12-15 градусів нижче нуля, то цей фрукт варто садити у контейнерах або закритих приміщеннях. Краще садити інжир на відкритому повітрі рано навесні або пізно восени.
Якщо ви маєте гарно дренований ґрунт і велику кількість органічних компонентів у ґрунті, можете чекати на щедрий врожай. Але інжир потрібно садити на відстані не менш, ніж три метри від інших дерев або будівель. До того ж варто враховувати і те, що дерево інжиру може пускати глибокі корені.
Як доглядати інжир
Якщо ви помітили, що ваш інжир росте не так активно, як би ви цього хотіли, можете підживити його азотною добавкою у кількості 200-400 грамів. Експерти радять поділити цю кількість на три-чотири підживлення, починаючи з кінця зими, закінчуючи серединою літа.
До того ж важливо трохи обрізати ці дерева, видаляючи всі загиблі, хворі або слабкі гілки. Напередодні зими потрібно вкрити інжир, щоб захистити його від замерзання, а після неї варто відкрити фрукт і постійно поливати молоді саджанці.
Влітку потрібно забезпечити регулярне потрапляння прямих сонячних променів, а восени обрізати гілки.
Як захистити інжир
Щоб захистити рослину від птахів, накрийте її сіткою, поставте поруч опудало або інші інструменти, які допоможуть відлякати пернатих. Щоб захистити інжир від шкідників, регулярно поливайте його і ставте спеціальні пастки.
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