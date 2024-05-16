Как правильно вырастить инжир в саду — секреты ухода для дачников

Человек, держащий инжир на дереве. Фото: Freepik

Инжир — это очень вкусный экзотический фрукт, способный расти только в теплых климатических условиях. Если вы хотите, чтобы он вырос вкусным и на вашем участке, следует понимать, как его правильно сажать, ухаживать и защищать.

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Как правильно сажать инжир

Инжир любит теплые регионы, а если зимой температура воздуха снижается до 12-15 градусов ниже нуля, то этот фрукт следует сажать в контейнеры или закрытые помещения. Лучше сажать инжир на открытом воздухе ранней весной или поздней осенью.

Если у вас хорошо дренированная почва и большое количество органических компонентов в почве, можете ожидать щедрый урожай. Но инжир нужно сажать на расстоянии не менее трех метров от других деревьев или зданий. К тому же следует учитывать и то, что дерево инжира может пускать глубокие корни.

Садовод, садящий дерево инжира. Фото: скриншот с YouTube

Как ухаживать за инжиром

Если вы заметили, что ваш инжир растет не так активно, как вы бы этого хотели, можете подпитать его азотной добавкой в количестве 200-400 грамм. Эксперты советуют поделить это количество на три-четыре подкормки, начиная с конца зимы, заканчивая серединой лета.

К тому же важно немного обрезать эти деревья, удаляя все погибшие, больные или слабые ветви. В преддверии зимы нужно укрыть инжир, чтобы защитить его от замерзания, а после нее следует открыть фрукт и постоянно поливать молодые саженцы.

Летом необходимо обеспечить регулярное попадание прямых солнечных лучей, а осенью обрезать ветки.

Обрезанные ветви дерева инжира. Фото: скриншот с YouTube

Как защитить инжир

Чтобы защитить растение от птиц, накройте его сеткой, поставьте рядом чучело или другие инструменты, которые помогут отпугнуть пернатых. Чтобы защитить инжир от вредителей, регулярно поливайте его и ставьте специальные ловушки.

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