Как правильно вырастить инжир в саду — секреты ухода для дачников

Вырастите экзотический фрукт самым вкусным — как правильно ухаживать за инжиром в саду
Инжир — это очень вкусный экзотический фрукт, способный расти только в теплых климатических условиях. Если вы хотите, чтобы он вырос вкусным и на вашем участке, следует понимать, как его правильно сажать, ухаживать и защищать.
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Как правильно сажать инжир
Инжир любит теплые регионы, а если зимой температура воздуха снижается до 12-15 градусов ниже нуля, то этот фрукт следует сажать в контейнеры или закрытые помещения. Лучше сажать инжир на открытом воздухе ранней весной или поздней осенью.
Если у вас хорошо дренированная почва и большое количество органических компонентов в почве, можете ожидать щедрый урожай. Но инжир нужно сажать на расстоянии не менее трех метров от других деревьев или зданий. К тому же следует учитывать и то, что дерево инжира может пускать глубокие корни.
Как ухаживать за инжиром
Если вы заметили, что ваш инжир растет не так активно, как вы бы этого хотели, можете подпитать его азотной добавкой в количестве 200-400 грамм. Эксперты советуют поделить это количество на три-четыре подкормки, начиная с конца зимы, заканчивая серединой лета.
К тому же важно немного обрезать эти деревья, удаляя все погибшие, больные или слабые ветви. В преддверии зимы нужно укрыть инжир, чтобы защитить его от замерзания, а после нее следует открыть фрукт и постоянно поливать молодые саженцы.
Летом необходимо обеспечить регулярное попадание прямых солнечных лучей, а осенью обрезать ветки.
Как защитить инжир
Чтобы защитить растение от птиц, накройте его сеткой, поставьте рядом чучело или другие инструменты, которые помогут отпугнуть пернатых. Чтобы защитить инжир от вредителей, регулярно поливайте его и ставьте специальные ловушки.
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