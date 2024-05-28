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У жодному разі не садіть ці рослини біля малини в саду, інакше залишитеся ні з чим

28 травня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що в жодному разі не можна садити біля малини в саду — найгірші сусіди серед рослин
Людина, яка збирає спілу малину в саду. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Кожен досвідчений садівник знає, що малина — це дуже примхлива ягода, адже їй потрібно багато сонячного світла, простору і якісний ґрунт, інакше можна зіпсувати врожай. Щоб цього не допустити, потрібно знати, зокрема, і те, які рослини не можна садити на одній ділянці з малиною.

Новини.LIVE розповідає про ці рослини.

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Найгірші "сусіди" для малини

Мало хто знає, але у малини не так багато рослин, які вона не любить поруч із собою. Та все ж таки є декілька таких, які краще не садити на одній ділянці з кущем цієї ягоди. Зокрема, йдеться про такі рослини, як:

  • Щавель
  • Кукурудза
  • Стручкова квасоля
  • Редис
  • Петрушка
  • Виноград
  • Вишня
  • Обліпиха
  • Жасмін
Пышные кусты малины в саду
Пишні кущі малини в саду. Фото: Pinterest

Чому не можна садити ці рослини

Щавель не дозволяє кущам малини розповсюджуватися занадто далеко, тому вони намагаються не наближатися до щавелю. Що стосується кукурудзи, то вона не дає малині активно розвиватися і розповсюджуватися.

Стручкова квасоля має доволі різкий аромат, що відлякує малину, а ось речовини, які виходять з квасолі, зупиняють ріст нових пагонів. Редиска і петрушка здатна змінити присмак малини, а ось виноград може "вкрасти" з ґрунту поживні компоненти і навіть вбити кущі.

Человек, собирающий малину в саду
Людина, яка збирає малину в саду. Фото: Freepik

Також категорично не можна вирощувати на одній ділянці з малиною і вишневе дерево, адже воно може погано вплинути на врожайність. Справа в тому, що на деревах вишні з’являються личинки хрущів, які можуть нашкодити малиновим кущам. 

А ось, якщо говорити про жасмін і обліпиху, то їх також не рекомендується вирощувати на одній ділянці з малиною, оскільки вони можуть пригнічувати ріст цієї ягоди. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно обрізати кущ ремонтантної малини. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще садити кавуни на городі за місячним календарем. 

Також ми повідомляли про те, які рослини потрібно садити поруч із капустою на городі.

рослини
ягоди
сад
малина

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