Що посадити біля капусти на городі — поради, які допоможуть отримати великий урожай

Садівниця, яка показує великий врожай капусти. Фото: Freepik

При посадці тієї чи іншої культури дуже важливо звертати увагу на те, які рослини ростуть на ділянці. Наприклад, якщо ви хочете виростити величезну і смачну капусту, варто розуміти, які рослини краще посадити поруч із цим овочем.

Новини.LIVE називає ці рослини.

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Багато досвідчених городників використовують спосіб комбінованої посадки на своїй ділянці. Річ у тому, що так можна заощадити місце для вирощування одразу декількох культур, а також захистити рослини від різних захворювань і шкідників.

Щоб виростити гігантську капусту на своєму городі, варто знати, які рослини потрібно посадити на одній ділянці із нею.

Великий урожай капусти на городі. Фото: Pinterest

Найкращі "сусіди" для капусти

Якщо ви хочете, щоб сусіди заздрили вашому урожаю, посадіть біля капусти такі рослини, як:

Кріп

Буряк

Селера

М’ята і полин

Кріп допомагає капусті позбавлятися гусениць і мати незвичайний смак, а буряк підтримує і підживлює її на біохімічному рівні. Що стосується селери, то вона здатна захистити цю городню культуру від хрестоцвітних блішок.

Хрестоцвітна блішка на рослині. Фото: Pinterest

Якщо говорити про м’яту і полин, то вони, як відомо, мають яскраво виражений аромат. Цим запахом вони відлякують різних комах, які намагаються зіпсувати капусту.

До того ж, досвідчені дачники радять посадити поруч із капустою чорнобривці, які не тільки покращать зовнішній вигляд грядок, а й захистять її від таких шкідників і хвороб, як:

Білан

Мінуюча міль

Метелик

Капустянка

Попелиця

Нематода

Грибок

Чи можна садити цибулю біля капусти

Якщо ви не знаєте, чи можна вирощувати цибулю на одній ділянці із капустою, то експерти не радять цього робити. Річ у тому, що ці два овоча мають різні режими поливу і догляд. Тому перебуваючи поруч, цибуля і капуста страждатимуть одна від одної.

Цибуля і капуста на одній ділянці на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини категорично не можна садити біля картоплі.

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Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля помідорів, щоб не зіпсувати врожай.