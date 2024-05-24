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Что посадить возле капусты на огороде, чтобы у соседей "отпала челюсть"

24 мая 2024 17:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что посадить возле капусты на огороде — советы, которые помогут получить большой урожай
Садовница, которая показывает большой урожай капусты. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

При посадке той или иной культуры очень важно обращать внимание на то, какие растения растут на участке. Например, если вы хотите вырастить огромную и вкусную капусту, следует понимать, какие растения лучше посадить рядом с этим овощем.

Новини.LIVE называет эти растения.

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Многие опытные огородники используют способ комбинированной посадки на своем участке. Дело в том, что так можно сэкономить место для выращивания нескольких культур, а также защитить растения от различных заболеваний и вредителей.

Чтобы вырастить гигантскую капусту в своем огороде, следует знать, какие растения нужно посадить на одном участке с ней.

Большой урожай капусты на огороде
Большой урожай капусты на огороде. Фото: Pinterest

Самые лучшие "соседы" для капусты

Если вы хотите, чтобы соседи завидовали вашему урожаю, посадите возле капусты такие растения, как:

  • Укроп
  • Свекла
  • Сельдерей
  • Мята и полынь

Укроп помогает капусте избавляться от гусениц и иметь необычный вкус, а свекла поддерживает и подпитывает ее на биохимическом уровне. Что касается сельдерея, то он способен защитить эту огородную культуру от крестоцветных блошек.

Крестоцветная блошка на растении
Крестоцветная блошка на растении. Фото: Pinterest

Если говорить о мяте и полыни, то они, как известно, обладают ярко выраженным ароматом. Этим запахом они отпугивают разных насекомых, пытающихся испортить капусту.

К тому же, опытные дачники советуют посадить рядом с капустой бархатцы, которые не только улучшат внешний вид грядок, но и защитят ее от таких вредителей и болезней, как:

  • Билан
  • Минирующая моль
  • Бабочка
  • Медведка
  • Тля
  • Нематода
  • Грибок

Можно ли сажать лук возле капусты

Если вы не знаете, можно ли выращивать лук на одном участке с капустой, то эксперты не советуют это делать. Дело в том, что эти два овоща имеют разные режимы полива и уход. Поэтому находясь рядом, лук и капуста будут страдать друг от друга.

Лук и капуста на одном участке на огороде
Лук и капуста на одном участке в огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле картофеля.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения ни в коем случае нельзя выращивать возле винограда.

Также мы сообщали о том, что нельзя сажать возле помидоров, чтобы не испортить урожай.

овощи
растения
капуста
огород

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