Что посадить возле капусты на огороде — советы, которые помогут получить большой урожай

Что посадить возле капусты на огороде, чтобы у соседей "отпала челюсть"
При посадке той или иной культуры очень важно обращать внимание на то, какие растения растут на участке. Например, если вы хотите вырастить огромную и вкусную капусту, следует понимать, какие растения лучше посадить рядом с этим овощем.
Новини.LIVE называет эти растения.
Многие опытные огородники используют способ комбинированной посадки на своем участке. Дело в том, что так можно сэкономить место для выращивания нескольких культур, а также защитить растения от различных заболеваний и вредителей.
Чтобы вырастить гигантскую капусту в своем огороде, следует знать, какие растения нужно посадить на одном участке с ней.
Самые лучшие "соседы" для капусты
Если вы хотите, чтобы соседи завидовали вашему урожаю, посадите возле капусты такие растения, как:
- Укроп
- Свекла
- Сельдерей
- Мята и полынь
Укроп помогает капусте избавляться от гусениц и иметь необычный вкус, а свекла поддерживает и подпитывает ее на биохимическом уровне. Что касается сельдерея, то он способен защитить эту огородную культуру от крестоцветных блошек.
Если говорить о мяте и полыни, то они, как известно, обладают ярко выраженным ароматом. Этим запахом они отпугивают разных насекомых, пытающихся испортить капусту.
К тому же, опытные дачники советуют посадить рядом с капустой бархатцы, которые не только улучшат внешний вид грядок, но и защитят ее от таких вредителей и болезней, как:
- Билан
- Минирующая моль
- Бабочка
- Медведка
- Тля
- Нематода
- Грибок
Можно ли сажать лук возле капусты
Если вы не знаете, можно ли выращивать лук на одном участке с капустой, то эксперты не советуют это делать. Дело в том, что эти два овоща имеют разные режимы полива и уход. Поэтому находясь рядом, лук и капуста будут страдать друг от друга.
Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле картофеля.
Раньше мы рассказывали о том, какие растения ни в коем случае нельзя выращивать возле винограда.
Также мы сообщали о том, что нельзя сажать возле помидоров, чтобы не испортить урожай.
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