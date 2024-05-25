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Посадіть кавуни в ці дати і матимете гігантський врожай — місячний календар

25 травня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли сіяти кавуни в 2024 році за місячним календарем — найсприятливіші дати
Людина, яка тримає великий кавун у руках. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Кавуни — це така культура, яка є далеко не в кожного господаря на дачі, але якщо ви хочете виростити її на своїй ділянці, варто знати правила посадки. Зокрема, слід звернутися за допомогою до місячного календаря, який допоможе вам виростити найсолодші кавуни.

Новини.LIVE розповідає про найсприятливіші дні для посадки кавунів у травні та червні 2024 року.

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Коли краще садити кавуни у відкритий ґрунт — місячний календар

Зазвичай, цю культуру досвідчені городники садять у період із середини квітня до кінця травня. Це якраз той час, коли ґрунт прогріється до десяти градусів вище нуля, що є мінімально необхідною температурою для вирощування кавунів. 

Але щоб точно вгадати із часом посадки кавунів у відкритий ґрунт, варто звернутися до місячного календаря, в якому вказані найкращі дні для вирощування цієї культури. Якщо ви плануєте посадити її у травні, то поспішіть це зробити у такі дні, як:

  • 28 травня
  • 29 травня
Человек, сажающий арбуз на огороде
Людина, яка садить кавун на городі. Фото: Decorexpro

Однак, якщо ви не встигли це зробити у травні, намагайтеся це зробити у червні. Найбільш сприятливими днями для вирощування кавунів у відкритому ґрунті згідно з існуючим місячним календарем вважаються такі дати, як:

  • 7 червня
  • 12 червня
  • 13 червня
  • 18 червня 
  • 19 червня 
  • 20 червня

Як правильно садити кавуни у відкритий ґрунт

Перед початком посадки кавунів потрібно ретельно підготувати відкритий ґрунт, додавши до нього добрива і органічний компонент. Садити культуру потрібно на відстані приблизно 70-80 сантиметрів між рослинами, щоб дати їй більше простору для росту і розвитку.

Большой арбуз на огороде
Великий кавун на городі. Фото: Agroklub

До того ж, потрібно ретельно поливати і своєчасно підживлювати кавуни, а також правильно обрізати і формувати їх. Таким чином, можна створити умови, які допоможуть кавунам вирости смачними і великими. 

Нагадаємо, ми писали про те, коли і які рослини краще садити на городі влітку 2024 року.  

Раніше ми розповідали про те, коли потрібно сіяти горох на городі за місячним календарем. 

Також ми повідомляли про те, коли краще садити квасолю на городі за місячним календарем.

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