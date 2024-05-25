Когда сеять арбузы в 2024 году по лунному календарю — самые благоприятные даты

Человек, держащий большой арбуз в руках. Фото: Freepik

Арбузы — это такая культура, которая есть далеко не у каждого хозяина на даче, но если вы хотите вырастить ее на своем участке, следует знать правила посадки. В частности, стоит обратиться за помощью к лунному календарю, который поможет вам вырастить самые сладкие арбузы.

Новини.LIVE рассказывает о самых благоприятных днях для посадки арбузов в мае и июне 2024 года.

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Обычно эту культуру опытные огородники сажают в период с середины апреля до конца мая. Это как раз то время, когда почва прогреется до десяти градусов выше нуля, что является минимально необходимой температурой для выращивания арбузов.

Но, чтобы точно угадать со временем посадки арбузов в открытую почву, следует обратиться к лунному календарю, в котором указаны самые лучшие дни для выращивания этой культуры. Если вы планируете посадить ее в мае, то спешите это сделать в такие дни, как:

28 мая

29 мая

Человек, сажающий арбуз на огороде. Фото: Decorexpro

Однако, если вы не успели это сделать в мае, старайтесь это сделать в июне. Наиболее благоприятными днями для выращивания арбузов в открытой почве согласно существующему лунному календарю считаются такие даты, как:

7 июня

12 июня

13 июня

18 июня

19 июня

20 июня

Как правильно сажать арбузы в открытую почву

Перед началом посадки арбузов нужно тщательно подготовить открытую почву, добавив в нее удобрения и органический компонент. Сажать культуру нужно на расстоянии примерно 70-80 сантиметров между растениями, чтобы дать ей больше простора для роста и развития.

Большой арбуз на огороде. Фото: Agroklub

К тому же, нужно тщательно поливать и своевременно подкармливать арбузы, а также правильно обрезать и формировать их. Таким образом, можно создать условия, которые помогут арбузам вырасти вкусными и крупными.

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