Місячний посівний календар на червень 2024 року по днях — коли та що садити

Подружжя працюють разом на городі. Фото: freepik.com

Червень — перший місяць літа, коли природа нарешті остаточно прокидається після зими. Це ідеальний час для посадки або посіву теплолюбних культур, а також висаджування розсади. А щоб усі роботи пройшли вдало та принесли гарний результат, слід звернути увагу на фази Місяця.

Новини.LIVE пропонує місячний посівний календар на червень 2024 року, який допоможе обрати найсприятливіші дати для посіву, посадки рослин у саду та на городі.

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Фази Місяця у червні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 5 червня;

Молодик — 6 червня;

Місяць, що зростає — з 7 по 21 червня;

Повня — 22 червня;

Місяць, що спадає — з 23 по 30 червня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар на червень 2024 року — сприятливі та несприятливі дні

Найсприятливіші дати для проведення робіт у саду та на городі: 1, 2, 3 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 27, 29, 30 червня.

У ці дні можна сміливо садити, сіяти, сапати, полоти, поливати, мульчувати, обрізати рослини тощо. Усе обов'язково вдасться та принесе фантастичний результат.

Найнесприятливішими датами для городньо-польових і садових робіт будуть: 4, 8, 13, 17, 18, 26 червня.

Чоловік працює на городі. Фото: freepik.com

Що та коли потрібно садити у червні за місячним календарем 2024 року

Овочі:

картопля, морква, буряк — 3, 4, 23 червня;

цибуля ріпчаста — 3, 4, 15, 16, 23 червня;

часник — 3, 4, 15, 16, 23 червня;

огірки — 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 червня;

помідори — 8, 9, 15-21, 23 червня;

броколі, цвітна капуста — 8, 9, 15, 16 червня;

кабачки, патисони, гарбуз — 8, 9, 17-19 червня;

перець, баклажани — 8, 9, 10-12, 17-21 червня;

соняшник — 10, 11, 15, 16, 20, 21 червня;

кукурудза — 15, 16, 20, 21 червня.

Зелень:

шпинат — 1, 2, 28-30 червня;

салати — 1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30 червня;

кріп, петрушка, кінза — 8, 9, 15-19 червня;

базилік, материнка, розмарин та інші трави — 1-4, 8, 9, 12-16, 23 червня.

Фрукти (ягоди, кущі й дерева):

суниці та полуниця — 3, 4, 8, 9, 17-19 червня;

черешня — 3, 4, 10, 11 червня;

яблуня — 3, 4, 20, 21, 23 червня;

груша, айва — 3, 4, 15, 16, 23 червня;

абрикос, вишня, слива, персик — 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23 червня;

малина — 3, 4, 8, 9, 17-19, 30 червня;

виноград — 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27 червня;

смородина — 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27 червня.

Декоративні рослини:

однорічники — 3, 4, 8, 9, 12-16, 23 червня;

чагарники та дерева — 3, 4, 8-14, 20, 21 червня;

цибулинні та бульбові — 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27 червня;

хвойні — 6, 12-14 червня;

трав'янисті багаторічники — 8, 9, 12-16 червня.

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