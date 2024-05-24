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Лунный посевной календарь на июнь 2024 — когда и какие растения сажать летом

24 мая 2024 07:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Лунный посевной календарь на июнь 2024 года по дням — когда и что сажать
Супруги работают вместе на огороде. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Июнь — первый месяц лета, когда природа наконец-то окончательно просыпается после зимы. Это идеальное время для посадки или посева теплолюбивых культур, а также высадки рассады. Чтобы все работы прошли удачно и принесли хороший результат, следует обратить внимание на фазы Луны.

Новини.LIVE предлагает лунный посевной календарь на июнь 2024 года, который поможет выбрать самые благоприятные даты для посева, посадки растений в саду и на огороде.

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Фазы Луны в июне 2024 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 5 июня;
  • Новолуние — 6 июня;
  • Растущая Луна — с 7 по 21 июня;
  • Полнолуние — 22 июня;
  • Убывающая Луна — с 23 по 30 июня;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в июне 2024 года
Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь на июнь 2024 года — благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные даты для проведения работ в саду и огороде: 1, 2, 3 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 27, 29, 30 июня.

В эти дни можно смело сажать, сеять, сапать, полоть, поливать, мульчировать, обрезать растения и т.д. Все обязательно получится и принесет фантастический результат.

Самыми неблагоприятными датами для огородно-полевых и садовых работ будут: 4, 8, 13, 17, 18, 26 июня.

 

Лунный календарь на июнь 2024 года — благоприятные и неблагоприятные дни
Человек работает на огороде. Фото: freepik.com

Что и когда нужно сажать в июне по лунному календарю 2024 года

Овощи:

  • картофель, морковь, свекла — 3, 4, 23 июня;
  • лук репчатый — 3, 4, 15, 16, 23 июня;
  • чеснок — 3, 4, 15, 16, 23 июня;
  • огурцы — 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 июня;
  • помидоры — 8, 9, 15-21, 23 июня;
  • брокколи, цветная капуста — 8, 9, 15, 16 июня;
  • кабачки, патиссоны, тыква — 8, 9, 17-19 июня;
  • перец, баклажаны — 8, 9, 10-12, 17-21 июня;
  • подсолнечник — 10, 11, 15, 16, 20, 21 июня;
  • кукуруза — 15, 16, 20, 21 июня.

Зелень:

  • шпинат — 1, 2, 28-30 июня;
  • салаты — 1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30 июня;
  • укроп, петрушка, кинза — 8, 9, 15-19 июня;
  • базилик, душица, розмарин и другие травы — 1-4, 8, 9, 12-16, 23 июня.

Фрукты (ягоды, кустарники и деревья):

  • земляника и клубника — 3, 4, 8, 9, 17-19 июня;
  • черешня — 3, 4, 10, 11 июня;
  • яблоня — 3, 4, 20, 21, 23 июня;
  • груша, айва — 3, 4, 15, 16, 23 июня;
  • абрикос, вишня, слива, персик — 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23 июня;
  • малина — 3, 4, 8, 9, 17-19, 30 июня;
  • виноград — 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27 июня;
  • смородина — 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27 июня.

Декоративные растения:

  • однолетники — 3, 4, 8, 9, 12-16, 23 июня;
  • кустарники и деревья — 3, 4, 8-14, 20, 21 июня;
  • луковичные и клубневые — 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27 июня;
  • хвойные — 6, 12-14 июня;
  • травянистые многолетники — 8, 9, 12-16 июня.

 

Ранее мы рассказывали, когда и как сажать клубнику в конце весны и летом 2024 года.

Напомним, мы писали, какие неприхотливые растения можно посадить на даче, чтобы меньше работать на огороде, но иметь урожай.

Также советуем вам узнать, когда, как и чем подкармливать морковь, чтобы получить большой урожай сочной и гигантской моркови.

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