Лунный посевной календарь на июнь 2024 года по дням — когда и что сажать

Супруги работают вместе на огороде. Фото: freepik.com

Июнь — первый месяц лета, когда природа наконец-то окончательно просыпается после зимы. Это идеальное время для посадки или посева теплолюбивых культур, а также высадки рассады. Чтобы все работы прошли удачно и принесли хороший результат, следует обратить внимание на фазы Луны.

Новини.LIVE предлагает лунный посевной календарь на июнь 2024 года, который поможет выбрать самые благоприятные даты для посева, посадки растений в саду и на огороде.

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Фазы Луны в июне 2024 года

Убывающая Луна — с 1 по 5 июня;

Новолуние — 6 июня;

Растущая Луна — с 7 по 21 июня;

Полнолуние — 22 июня;

Убывающая Луна — с 23 по 30 июня;

Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь на июнь 2024 года — благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные даты для проведения работ в саду и огороде: 1, 2, 3 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 27, 29, 30 июня.

В эти дни можно смело сажать, сеять, сапать, полоть, поливать, мульчировать, обрезать растения и т.д. Все обязательно получится и принесет фантастический результат.

Самыми неблагоприятными датами для огородно-полевых и садовых работ будут: 4, 8, 13, 17, 18, 26 июня.

Человек работает на огороде. Фото: freepik.com

Что и когда нужно сажать в июне по лунному календарю 2024 года

Овощи:

картофель, морковь, свекла — 3, 4, 23 июня;

лук репчатый — 3, 4, 15, 16, 23 июня;

чеснок — 3, 4, 15, 16, 23 июня;

огурцы — 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 июня;

помидоры — 8, 9, 15-21, 23 июня;

брокколи, цветная капуста — 8, 9, 15, 16 июня;

кабачки, патиссоны, тыква — 8, 9, 17-19 июня;

перец, баклажаны — 8, 9, 10-12, 17-21 июня;

подсолнечник — 10, 11, 15, 16, 20, 21 июня;

кукуруза — 15, 16, 20, 21 июня.

Зелень:

шпинат — 1, 2, 28-30 июня;

салаты — 1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30 июня;

укроп, петрушка, кинза — 8, 9, 15-19 июня;

базилик, душица, розмарин и другие травы — 1-4, 8, 9, 12-16, 23 июня.

Фрукты (ягоды, кустарники и деревья):

земляника и клубника — 3, 4, 8, 9, 17-19 июня;

черешня — 3, 4, 10, 11 июня;

яблоня — 3, 4, 20, 21, 23 июня;

груша, айва — 3, 4, 15, 16, 23 июня;

абрикос, вишня, слива, персик — 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23 июня;

малина — 3, 4, 8, 9, 17-19, 30 июня;

виноград — 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27 июня;

смородина — 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27 июня.

Декоративные растения:

однолетники — 3, 4, 8, 9, 12-16, 23 июня;

кустарники и деревья — 3, 4, 8-14, 20, 21 июня;

луковичные и клубневые — 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27 июня;

хвойные — 6, 12-14 июня;

травянистые многолетники — 8, 9, 12-16 июня.

Ранее мы рассказывали, когда и как сажать клубнику в конце весны и летом 2024 года.

Напомним, мы писали, какие неприхотливые растения можно посадить на даче, чтобы меньше работать на огороде, но иметь урожай.

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