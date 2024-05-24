Лунный посевной календарь на июнь 2024 года по дням — когда и что сажать

Лунный посевной календарь на июнь 2024 — когда и какие растения сажать летом
Июнь — первый месяц лета, когда природа наконец-то окончательно просыпается после зимы. Это идеальное время для посадки или посева теплолюбивых культур, а также высадки рассады. Чтобы все работы прошли удачно и принесли хороший результат, следует обратить внимание на фазы Луны.
Новини.LIVE предлагает лунный посевной календарь на июнь 2024 года, который поможет выбрать самые благоприятные даты для посева, посадки растений в саду и на огороде.
Фазы Луны в июне 2024 года
- Убывающая Луна — с 1 по 5 июня;
- Новолуние — 6 июня;
- Растущая Луна — с 7 по 21 июня;
- Полнолуние — 22 июня;
- Убывающая Луна — с 23 по 30 июня;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь на июнь 2024 года — благоприятные и неблагоприятные дни
Самые благоприятные даты для проведения работ в саду и огороде: 1, 2, 3 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 27, 29, 30 июня.
В эти дни можно смело сажать, сеять, сапать, полоть, поливать, мульчировать, обрезать растения и т.д. Все обязательно получится и принесет фантастический результат.
Самыми неблагоприятными датами для огородно-полевых и садовых работ будут: 4, 8, 13, 17, 18, 26 июня.
Что и когда нужно сажать в июне по лунному календарю 2024 года
Овощи:
- картофель, морковь, свекла — 3, 4, 23 июня;
- лук репчатый — 3, 4, 15, 16, 23 июня;
- чеснок — 3, 4, 15, 16, 23 июня;
- огурцы — 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 июня;
- помидоры — 8, 9, 15-21, 23 июня;
- брокколи, цветная капуста — 8, 9, 15, 16 июня;
- кабачки, патиссоны, тыква — 8, 9, 17-19 июня;
- перец, баклажаны — 8, 9, 10-12, 17-21 июня;
- подсолнечник — 10, 11, 15, 16, 20, 21 июня;
- кукуруза — 15, 16, 20, 21 июня.
Зелень:
- шпинат — 1, 2, 28-30 июня;
- салаты — 1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30 июня;
- укроп, петрушка, кинза — 8, 9, 15-19 июня;
- базилик, душица, розмарин и другие травы — 1-4, 8, 9, 12-16, 23 июня.
Фрукты (ягоды, кустарники и деревья):
- земляника и клубника — 3, 4, 8, 9, 17-19 июня;
- черешня — 3, 4, 10, 11 июня;
- яблоня — 3, 4, 20, 21, 23 июня;
- груша, айва — 3, 4, 15, 16, 23 июня;
- абрикос, вишня, слива, персик — 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23 июня;
- малина — 3, 4, 8, 9, 17-19, 30 июня;
- виноград — 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27 июня;
- смородина — 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27 июня.
Декоративные растения:
- однолетники — 3, 4, 8, 9, 12-16, 23 июня;
- кустарники и деревья — 3, 4, 8-14, 20, 21 июня;
- луковичные и клубневые — 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27 июня;
- хвойные — 6, 12-14 июня;
- травянистые многолетники — 8, 9, 12-16 июня.
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