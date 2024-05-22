Як і чим підживити моркву, щоб виросла гігантською і соковитою — поради дачникам

Дівчина роздивляється врожай моркви. Фото: depositphotos.com

Морква — коренеплід відомий своїм солодким смаком, а також високим вмістом вітамінів та корисних речовин. Проте, цей овоч доволі примхливий, потребує правильного догляду і звичайно ж якісного підживлення. У іншому випадку урожай буде кволим, блідим та мізерним.

Новини.LIVE ділиться порадами та секретами городників, коли, як та чим підгодувати моркву, щоб отримати великий врожай соковитої та гігантської моркви.

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Коли слід підживлювати моркву

Моркву необхідно удобрювати кілька разів:

Під час посіву. Після появи перших паростків. Через 2 тижні після другого підживлення. За 10 днів до збирання врожаю.

Така схема підживлення гарантуватиме збір великого врожаю моркви.

Плоди моркви на городі. Фото: google.com

Яке добриво обрати для моркви

Щоб морква інтенсивно росла й формувала великі плоди, їй потрібен:

азот;

калій;

бор;

фосфор.

Можна придбати готову суміш добрив або приготувати розчин з органіки власноруч. Більшість досвідчених городників обирають органіку, адже вона екологічна, тому від неї для овочів сама лише користь. А головне — такі добрива не впливатимуть на смакові якості моркви та не шкодитимуть ґрунту.

Чим підживлювати моркву

Після появи перших паростків моркву варто підживити органічними добривами. Вони також підійдуть для буряку.

Так, це можуть бути такі види добрив:

зола — як у сухому вигляді, так і у вигляді розчину. Розмішайте золу із землею і посипте грядку, після полийте ділянку водою. А для приготування розчину треба взяти 100 г золи та 10 л води, настояти розчин упродовж 10 годин і полити проростки під коріння.

— як у сухому вигляді, так і у вигляді розчину. Розмішайте золу із землею і посипте грядку, після полийте ділянку водою. А для приготування розчину треба взяти 100 г золи та 10 л води, настояти розчин упродовж 10 годин і полити проростки під коріння. йод — необхідно приготувати розчин (20 крапель йоду на 10 л води), ним поливати грядку моркви у міжрядді.

— необхідно приготувати розчин (20 крапель йоду на 10 л води), ним поливати грядку моркви у міжрядді. курячий послід — для розчину знадобиться 1 частина посліду і 10 частин води, все ретельно перемішати та настоювати доки не вивітриться аміак (близько 10-12 годин). Далі на 1 частину розчину візьміть 10 частин води, розмішайте і дайте постояти ще 12 годин. Опісля можна поливати моркву, але суворо в міжрядді, щоб не спалити рослини.

— для розчину знадобиться 1 частина посліду і 10 частин води, все ретельно перемішати та настоювати доки не вивітриться аміак (близько 10-12 годин). Далі на 1 частину розчину візьміть 10 частин води, розмішайте і дайте постояти ще 12 годин. Опісля можна поливати моркву, але суворо в міжрядді, щоб не спалити рослини. настій з бур'янів (кропива, кульбаба, лопух, полин) — подрібнити дві частини бур’яну, скласти до відра та залити трьома частинами води. Все це має настоятися на сонці впродовж трьох днів. Розчин періодично слід помішувати. Коли рідина припинить пінитися — вона готова. Розведіть добриво з водою у пропорції 1:10 та полийте моркву.

Важливо: удобрювати моркву потрібно під час поливу. Таким чином, поживні речовини краще засвоюються коренеплодами.

Жінка збирає врожай моркви. Фото: depositphotos.com

Як збирати урожай

Важливо не дати коренеплодам занадто довго залишатись у землі. В такому разі овочі перезріють, а їхній смак сильно зіпсується. Тому стежте за станом рослин і вчасно збирайте урожай. В такому разі вони ще й зберігатимуться краще.

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