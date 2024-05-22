Как и чем подкормить морковь, чтобы выросла гигантской и сочной — советы дачникам

Девушка рассматривает урожай моркови. Фото: depositphotos.com

Морковь – корнеплод известен своим сладким вкусом, а также высоким содержанием витаминов и полезных веществ. Однако этот овощ довольно капризный, требует правильного ухода и конечно же качественной подкормки. В противном случае урожай будет хилым, бледным и скудным.

Новости.LIVE делится советами и секретами огородников, когда, как и чем прикормить морковь, чтобы получить большой урожай сочной и гигантской моркови.

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Когда следует подкармливать морковь

Морковь необходимо удобрять несколько раз:

Во время посева. После появления первых ростков. Через 2 недели после второй подкормки. За 10 дней до уборки урожая.

Такая схема подкормки будет гарантировать сбор большого урожая моркови.

Какое удобрение выбрать для моркови

Чтобы морковь интенсивно росла и формировала большие плоды, ей нужно:

азот;

калий;

бор;

фосфор.

Можно приобрести готовую смесь удобрений или приготовить раствор из органики своими руками. Большинство опытных огородников выбирают органику, ведь она экологична, поэтому от нее для овощей одна только польза. А главное, такие удобрения не будут влиять на вкусовые качества моркови и не повредить почву.

Чем подкармливать морковь после появления проростков

Впервые морковь нужно подкармливать тогда, когда на ней появятся три листочка, через две недели после того, как она взойдет. Есть несколько рецептов для приготовления органических удобрений, которыми можно подкармливать не только морковь, но и свеклу.

Золу можно использовать как в сухом виде, так и добавлять в раствор. Размешайте золу с землей и посыпьте грядку с морковью или свеклой, затем полейте участок водой. Для приготовления раствора нужно взять 100 г золы и 10 литров воды, настоять раствор в течение 10 часов и полить проростки под корни.

можно использовать как в сухом виде, так и добавлять в раствор. Размешайте золу с землей и посыпьте грядку с морковью или свеклой, затем полейте участок водой. Для приготовления раствора нужно взять 100 г золы и 10 литров воды, настоять раствор в течение 10 часов и полить проростки под корни. Йод. В 10 литрах воды разведите 20 капель йода и полейте грядку с морковью или свеклой в междурядье.

В 10 литрах воды разведите 20 капель йода и полейте грядку с морковью или свеклой в междурядье. Куриный помет. Чтобы приготовить раствор, возьмите 1 часть помета и 10 частей воды, хорошо размешайте и дайте настояться, пока выветрится аммиак, около 10-12 часов. Затем на 1 часть раствора возьмите 10 частей воды, размешайте и дайте постоять еще 12 часов. Затем можно поливать морковь, но строго в междурядье, чтобы не сжечь растения.

Чтобы приготовить раствор, возьмите 1 часть помета и 10 частей воды, хорошо размешайте и дайте настояться, пока выветрится аммиак, около 10-12 часов. Затем на 1 часть раствора возьмите 10 частей воды, размешайте и дайте постоять еще 12 часов. Затем можно поливать морковь, но строго в междурядье, чтобы не сжечь растения. Настой из сорняков. Для приготовления удобрения можно брать крапиву, одуванчик, лопух или полынь. Порубите две сорняки, сложите до большой емкости и залейте тремя частями воды, дайте настояться на солнце в течение трех дней. Следует периодически помешивать раствор. Когда жидкость перестанет пениться, значит, она уже готова. Разведите удобрение с водой в пропорции 1:10 и полейте морковь или свеклу.

Раньше мы рассказывали, как посеять морковь по хитрым методам из Китая, чтобы увеличить урожайность.

Напомним, мы писали, какие неприхотливые растения можно посадить на даче, чтобы меньше проводить времени на огороде, но иметь хороший результат.

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