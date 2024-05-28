Что ни в коем случае нельзя сажать возле малины в саду — самые плохие соседи среди растений

Человек, собирающий спелую малину в саду. Фото: Pinterest

Каждый опытный садовник знает, что малина — это очень капризная ягода, ведь ей нужно много солнечного света, пространства и качественная почва, иначе можно испортить урожай. Чтобы этого не допустить, нужно знать, в частности, и то, какие растения нельзя сажать на одном участке с малиной.

Новини.LIVE рассказывает об этих растениях.

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Немногие знают, но у малины не так много растений, которые она не любит рядом с собой. И все же есть несколько таких, которые лучше не сажать на одном участке с кустом этой ягоды. В частности, речь идет о таких растениях, как:

Щавель

Кукуруза

Стручковая фасоль

Редиска

Петрушка

Виноград

Вишня

Облепиха

Жасмин

Пышные кусты малины в саду. Фото: Pinterest

Почему нельзя сажать эти растения

Щавель не позволяет кустам малины распространяться слишком далеко, поэтому они стараются не приближаться к щавелю. Что касается кукурузы, то она не дает малине активно развиваться и распространяться.

Стручковая фасоль имеет довольно резкий аромат, отпугивающий малину, а вот вещества, которые выходят из фасоли, останавливают рост новых побегов. Редис и петрушка способны изменить привкус малины, а вот виноград может "украсть" из почвы питательные компоненты и даже убить кусты.

Человек, собирающий малину в саду. Фото: Freepik

Также категорически нельзя выращивать на одном участке с малиной и вишневое дерево, ведь оно может плохо повлиять на урожайность. Дело в том, что на деревьях вишни появляются личинки майских жуков, которые могут навредить малиновым кустам.

А вот, если говорить о жасмине и облепихе, то их также не рекомендуется выращивать на одном участке с малиной, поскольку они могут подавлять рост этой ягоды.

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