Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Ни в коем случае не сажайте эти растения возле малины в саду, иначе останетесь ни с чем arrow

Ни в коем случае не сажайте эти растения возле малины в саду, иначе останетесь ни с чем

28 мая 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что ни в коем случае нельзя сажать возле малины в саду — самые плохие соседи среди растений
Человек, собирающий спелую малину в саду. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Каждый опытный садовник знает, что малина — это очень капризная ягода, ведь ей нужно много солнечного света, пространства и качественная почва, иначе можно испортить урожай. Чтобы этого не допустить, нужно знать, в частности, и то, какие растения нельзя сажать на одном участке с малиной.

Новини.LIVE рассказывает об этих растениях.

Читайте также:

Худшие "соседи" для малины

Немногие знают, но у малины не так много растений, которые она не любит рядом с собой. И все же есть несколько таких, которые лучше не сажать на одном участке с кустом этой ягоды. В частности, речь идет о таких растениях, как:

  • Щавель
  • Кукуруза
  • Стручковая фасоль
  • Редиска
  • Петрушка
  • Виноград
  • Вишня
  • Облепиха
  • Жасмин
Пышные кусты малины в саду.
Пышные кусты малины в саду. Фото: Pinterest

Почему нельзя сажать эти растения

Щавель не позволяет кустам малины распространяться слишком далеко, поэтому они стараются не приближаться к щавелю. Что касается кукурузы, то она не дает малине активно развиваться и распространяться.

Стручковая фасоль имеет довольно резкий аромат, отпугивающий малину, а вот вещества, которые выходят из фасоли, останавливают рост новых побегов. Редис и петрушка способны изменить привкус малины, а вот виноград может "украсть" из почвы питательные компоненты и даже убить кусты.

Человек, собирающий малину в саду
Человек, собирающий малину в саду. Фото: Freepik

Также категорически нельзя выращивать на одном участке с малиной и вишневое дерево, ведь оно может плохо повлиять на урожайность. Дело в том, что на деревьях вишни появляются личинки майских жуков, которые могут навредить малиновым кустам.

А вот, если говорить о жасмине и облепихе, то их также не рекомендуется выращивать на одном участке с малиной, поскольку они могут подавлять рост этой ягоды.

Напомним, мы писали о том, как правильно обрезать куст ремонтантной малины.

Раньше мы рассказывали о том, когда лучше сажать арбузы на огороде по лунному календарю.

Также мы сообщали о том, какие растения нужно сажать рядом с капустой на огороде.

растения
ягоды
сад
малина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе