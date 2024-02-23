Коли і як обрізати ремонтантну малину — поради, які допоможуть отримати щедрий врожай

Садівник, який обрізає ремонтантну малину. Фото: Freepik

Якщо звичайна лісова малина не потребує великої кількості уваги, то за ремонтантною ягодою потрібно ретельно доглядати, адже її кущам ні в якому разі не можна дозволяти безконтрольно розростатися. Щоб отримати щедрий урожай цієї малини, варто знати, коли і як її обрізати.

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Що таке ремонтантна малина

Ремонтантна малина — це та малина, яка дає два врожаї на рік: один врожай — на початку літа, а другий — з другої половини літа.

Коли обрізати ремонтантну малину

Зазвичай цю малину краще обрізати одразу після того, як ви зберете урожай — інколи у серпні, інколи у вересні, а інколи навіть наприкінці жовтня. Але головне — не дочекатися заморозків, щоб дати рослині отримати необхідну кількість корисних компонентів. Краще у такому випадку обрізати малину за три або чотири тижні до настання холодів.

До того ж, обрізати її потрібно тоді, коли надворі немає опадів, адже якщо до зрізів пагонів потрапить волога, стебла малини можуть просто загинути.

Людина, яка обрізає кущі малини. Фото: Pinterest

Як обрізати ремонтантну малину

Якщо ви живете в південних регіонах, то обрізати цю малину краще восени, а якщо ви живете в інших районах, робіть це навесні. Справа в тому, що ремонтантна малина дає плоди аж до початку зими. Якщо на вулиці хороші погодні умови восени, то потрібно:

Зрізати під корінь дворічні пагони

Зробити однорічні гілки коротшими на 20 сантиметрів

Якщо ви збираєтеся обрізати малину навесні, то зробити це потрібно ще до того, як на ній розпустяться бруньки. До того ж, потрібно додатково здійснити санітарну обрізку, видаливши гілки, які зламалися, і видалити ті, які вимерзли.

Процес обрізання кущів малини. Фото: Pinterest

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