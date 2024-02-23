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Як обрізати ремонтантну малину, щоб не зіпсувати врожай ягоди

23 лютого 2024 20:00
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли і як обрізати ремонтантну малину — поради, які допоможуть отримати щедрий врожай
Садівник, який обрізає ремонтантну малину. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо звичайна лісова малина не потребує великої кількості уваги, то за ремонтантною ягодою потрібно ретельно доглядати, адже її кущам ні в якому разі не можна дозволяти безконтрольно розростатися. Щоб отримати щедрий урожай цієї малини, варто знати, коли і як її обрізати.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.

Що таке ремонтантна малина

Ремонтантна малина — це та малина, яка дає два врожаї на рік: один врожай — на початку літа, а другий — з другої половини літа. 

Коли обрізати ремонтантну малину

Зазвичай цю малину краще обрізати одразу після того, як ви зберете урожай — інколи у серпні, інколи у вересні, а інколи навіть наприкінці жовтня. Але головне — не дочекатися заморозків, щоб дати рослині отримати необхідну кількість корисних компонентів. Краще у такому випадку обрізати малину за три або чотири тижні до настання холодів.

До того ж, обрізати її потрібно тоді, коли надворі немає опадів, адже якщо до зрізів пагонів потрапить волога, стебла малини можуть просто загинути.

Человек, обрезающий кусты малины
Людина, яка обрізає кущі малини. Фото: Pinterest

Як обрізати ремонтантну малину

Якщо ви живете в південних регіонах, то обрізати цю малину краще восени, а якщо ви живете в інших районах, робіть це навесні. Справа в тому, що ремонтантна малина дає плоди аж до початку зими. Якщо на вулиці хороші погодні умови восени, то потрібно:

  • Зрізати під корінь дворічні пагони 
  • Зробити однорічні гілки коротшими на 20 сантиметрів

Якщо ви збираєтеся обрізати малину навесні, то зробити це потрібно ще до того, як на ній розпустяться бруньки. До того ж, потрібно додатково здійснити санітарну обрізку, видаливши гілки, які зламалися, і видалити ті, які вимерзли.

Процесс обрезки кустов малины
Процес обрізання кущів малини. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, в який період і як правильно висаджувати тюльпани навесні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, коли і як потрібно садити гортензію, щоб вона вийшла пишною. 

Також ми повідомляли про те, як правильно підготувати сад і огород до весни 2024 року. 

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малина
обрізання

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