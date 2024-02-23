Когда и как обрезать ремонтантную малину — советы, которые помогут получить щедрый урожай

Как обрезать ремонтантную малину, чтобы не испортить урожай ягоды
Если обычная лесная малина не нуждается в большом количестве внимания, то за ремонтантной ягодой нужно тщательно ухаживать, ведь ее кустам ни в коем случае нельзя позволять бесконтрольно разрастаться. Чтобы получить щедрый урожай этой малины, следует знать, когда и как ее обрезать.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.
Что такое ремонтантная малина
Ремонтантная малина — это та малина, которая дает два урожая в год: один урожай — в начале лета, а второй — со второй половины лета.
Когда обрезать ремонтантную малину
Обычно эту малину лучше обрезать сразу после того, как вы соберете урожай — иногда в августе, иногда в сентябре, а иногда даже в конце октября. Но главное — не дождаться заморозков, чтобы дать растению получить необходимое количество полезных компонентов. Лучше в таком случае обрезать малину за три или четыре недели до наступления холодов.
К тому же, обрезать ее нужно тогда, когда на улице нет осадков, ведь если в срезы побегов попадет влага, стебли малины могут просто погибнуть.
Как обрезать ремонтантную малину
Если вы живете в южных регионах, то обрезайте эту малину лучше осенью, а если вы живете в других районах, делайте это весной. Дело в том, что ремонтантная малина приносит плоды вплоть до начала зимы. Если на улице хорошие погодные условия осенью, то нужно:
- Срезать под корень двухлетние побеги
- Сделать однолетние ветки короче на 20 сантиметров
Если вы собираетесь обрезать малину весной, то сделать это нужно еще до того, как на ней распустятся почки. К тому же, нужно дополнительно осуществить санитарную обрезку, удалив сломавшиеся ветки и те, которые вымерзли.
Напомним, мы писали о том, в какой период и как правильно высаживать тюльпаны весной 2024 года.
Раньше мы рассказывали о том, когда и как нужно сажать гортензию, чтобы она получилась пышной.
Также мы сообщали о том, как правильно подготовить сад и огород к весне 2024 года.
Читайте Новини.LIVE!