Когда и как обрезать ремонтантную малину — советы, которые помогут получить щедрый урожай

Садовод, обрезающий ремонтантную малину. Фото: Freepik

Если обычная лесная малина не нуждается в большом количестве внимания, то за ремонтантной ягодой нужно тщательно ухаживать, ведь ее кустам ни в коем случае нельзя позволять бесконтрольно разрастаться. Чтобы получить щедрый урожай этой малины, следует знать, когда и как ее обрезать.

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Что такое ремонтантная малина

Ремонтантная малина — это та малина, которая дает два урожая в год: один урожай — в начале лета, а второй — со второй половины лета.

Когда обрезать ремонтантную малину

Обычно эту малину лучше обрезать сразу после того, как вы соберете урожай — иногда в августе, иногда в сентябре, а иногда даже в конце октября. Но главное — не дождаться заморозков, чтобы дать растению получить необходимое количество полезных компонентов. Лучше в таком случае обрезать малину за три или четыре недели до наступления холодов.

К тому же, обрезать ее нужно тогда, когда на улице нет осадков, ведь если в срезы побегов попадет влага, стебли малины могут просто погибнуть.

Человек, который обрезает кусты малины. Фото: Pinterest

Как обрезать ремонтантную малину

Если вы живете в южных регионах, то обрезайте эту малину лучше осенью, а если вы живете в других районах, делайте это весной. Дело в том, что ремонтантная малина приносит плоды вплоть до начала зимы. Если на улице хорошие погодные условия осенью, то нужно:

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Если вы собираетесь обрезать малину весной, то сделать это нужно еще до того, как на ней распустятся почки. К тому же, нужно дополнительно осуществить санитарную обрезку, удалив сломавшиеся ветки и те, которые вымерзли.

Процесс обрезки кустов малины. Фото: Pinterest

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