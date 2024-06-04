Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Ветви будут ломаться от урожая — чем прикормить абрикосы и персики в июне arrow

Ветви будут ломаться от урожая — чем прикормить абрикосы и персики в июне

4 июня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем следует подкормить абрикосы и персики в июне — секрет идеального удобрения
Подкормка плодовых деревьев для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Абрикосы и персики все чаще можно найти в саду и приусадебных участках украинцев. Эти теплолюбивые плодовые деревья дарят сочные и сладкие плоды. Однако, чтобы получить большой урожай, необходимо обеспечить растениям правильный уход.

Чем стоит подкормить персики и абрикосы в июне, чтобы ветви буквально ломились от вкусных фруктов, рассказал автор украинского YouTube-канала Богдан Боднар.

Читайте также:

Так, опытный садовник советует, чтобы плоды персиков и абрикосов выросли большими, в начале июня необходимо внести под корень фосфорно-калийные удобрения.

Важно обязательно предварительно полить землю вокруг плодовых деревьев. А после удобрения участок вокруг дерева нужно замульчировать.

Боднар подчеркнул, что в удобрениях ни в коем случае не должно быть азота, а вот фосфора и калия должно быть повышенное содержание.

"Тогда у вас будут вкусные фрукты. Эти удобрения не вредны. После внесения такой подкормки плоды начнут лучше созревать", — заверил эксперт.

 

Ранее мы писали, какие растения можно посадить рядом с грушей.

Напомним, мы рассказывали, чем подкормить малину в начале лета, чтобы не потерять урожай.

Также советуем узнать, когда и как сажать клубнику летом 2024 года, чтобы лакомиться собственной полезной и вкусной ягодой.

деревья
советы
удобрения
персики
абрикос
сад

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня