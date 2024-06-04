Чем следует подкормить абрикосы и персики в июне — секрет идеального удобрения

Подкормка плодовых деревьев для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Абрикосы и персики все чаще можно найти в саду и приусадебных участках украинцев. Эти теплолюбивые плодовые деревья дарят сочные и сладкие плоды. Однако, чтобы получить большой урожай, необходимо обеспечить растениям правильный уход.

Чем стоит подкормить персики и абрикосы в июне, чтобы ветви буквально ломились от вкусных фруктов, рассказал автор украинского YouTube-канала Богдан Боднар.

Читайте также:

Так, опытный садовник советует, чтобы плоды персиков и абрикосов выросли большими, в начале июня необходимо внести под корень фосфорно-калийные удобрения.

Важно обязательно предварительно полить землю вокруг плодовых деревьев. А после удобрения участок вокруг дерева нужно замульчировать.

Боднар подчеркнул, что в удобрениях ни в коем случае не должно быть азота, а вот фосфора и калия должно быть повышенное содержание.

"Тогда у вас будут вкусные фрукты. Эти удобрения не вредны. После внесения такой подкормки плоды начнут лучше созревать", — заверил эксперт.

Ранее мы писали, какие растения можно посадить рядом с грушей.

Напомним, мы рассказывали, чем подкормить малину в начале лета, чтобы не потерять урожай.

Также советуем узнать, когда и как сажать клубнику летом 2024 года, чтобы лакомиться собственной полезной и вкусной ягодой.