Абрикос почав гнити на дереві — що робити, щоб не втратити врожай

Плоди абрикоса гниють від хвороби. Фото: dreamstime.com

Зазвичай, в кінці червня або на початку липня розпочинається сезон абрикосів. Садівники та дачники з нетерпінням чекають появи цих солодких плодів. Проте, буває, що замість врожаю соковитих фруктів ми отримуємо мляве листя та бридкі коричневі плями на абрикосах. Виною є грибкова хвороба плодових дерев — моніліоз.

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Ч и можна врятувати врожай абрикосів, якщо він вражений моніліозом

Так, шанси врятувати врожай є, проте діяти треба негайноб адже хвороба дуже серйозна. Досвідчені садівники рекомендують декілька дієвих методів, які можуть запобігти поширенню моніліозу:

Знищення/видалення хворих гілок і плодів. Можна навіть частково обрізати здорову частину дерева, щоб захворювання не поширювалось далі. Застосування фунгіцидів. Важливо дотримуватись інструкцій щодо дозування та частоти обробки. Зменшення вологості. Моніліоз розвивається в умовах високої вологості. Важливо забезпечувати гарну вентиляцію саду, а також уникати поливу рослин вранці, коли волога швидше вбирається.

Чим швидше будуть вжиті заходи, тим більше шансів врятувати врожай.

Врожай абрикоса, вражений хворобою. Фото: google.com

Як захисти абрикос від моніліозу — профілактика

Краще не боротися з хворобою, а вчасно її попередити. Тому, якщо бажаєте, щоб ваш сад був здоровий, не нехтуйте профілактичними заходами.

Так, якщо ви тільки плануєте висадити плодові дерева на своїй присадибній ділянці:

обирайте місця, які добре продуваються вітром;

не розміщуйте дерева близько один біля одного (повинна бути дистанція 4-5 м);

саджайте сорти, які є стійкими до грибкових хвороб та шкідників.

Якщо абрикоси вже ростуть у вашому саду:

не поливайте дерева надто активно, щоб уникнути розвитку грибка;

восени перекопуйте землю біля дерева;

перед зимою стовбури та нижні гілки треба побілити вапном з мідним купоросом. Пропорція така: 3-5 г купоросу на 100 мл побілки.

Також для профілактики рекомендується обробляти плодові дерева 1% розчином бордоської рідини. Ним варто обприскувати рослину з початку формування листя й аж до зими. Обробляти треба з проміжком 2 тижні.

Коли шкідники атакують абрикос, то в ці рани може також потрапляти грибок. Тому щоб попередити цей процес, можна обробляти дерево розчином мідного купоросу, який почистить пошкодження від інфекцій. Після цього рани заведено обробляти садовим варом.

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