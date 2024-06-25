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Як можна виростити абрикоси з кісточки — прості кроки

25 червня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як виростити абрикоси з кісточки — покрокова інструкція
Людина, яка тримає багато абрикосів у мисці. Фото: Decorexpro
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо ви хочете стати справжнім садівником і самостійно виростити абрикос із кісточки, радимо вам знати декілька секретів. Зокрема, варто розуміти, як правильно вибрати і підготувати підходящі кісточки, як їх посадити і потім пересадити у відкритий ґрунт.

Про це розповідає Gardening Know How.

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Вирощування абрикосів з кісточки

Вибір кісточки

Експерти радять обрати декілька середньо- і пізньостиглих сортів абрикосів і бажано брати посадковий матеріал від дерев, які ростуть у вашій місцевості або в умовах помірного клімату. Якщо у вас немає абрикосів на дереві, придбайте домашні плоди на ринку.

Але в жодному разі не беріть плоди, які вирощені в теплих країнах, адже в умовах різкого перепаду температур вони можуть загинути.

Абрикосы и их косточки
Абрикоси та їхні кісточки. Фото: Decorexpro

Підготовка кісточки

Дістаньте з плодів кісточки, ретельно їх промийте і покладіть під сонячні промені для просихання. Щоб прискорити процес краще розколоти оболонку кістки спеціальним інструментом для горіхів. Потім спробуйте ядра на присмак і відберіть найздоровіші. Залийте їх водою і видаліть ті, які спливли наверх, а здорові покладіть на рушник і залиште у затінку.

Стратифікація кісточок

Покладіть насіння абрикосів до холодильника, щоб прискорити процес пророщування і зміцнити імунітет. Але перед цим залийте кістки водою, додавши туди перманганат калію у пропорції один грам засобу на один літр води, і залиште на 15 годин. Покладіть їх у контейнер з вологим піском і залиште в холодильнику на всю зиму.

Можна також зробити це в ґрунті, а для цього покладіть з осені кісточки в лунки завглибшки п’ять-шість сантиметрів і засипте землею на всю зиму. 

Большое количество абрикосовых косточек
Велика кількість абрикосових кісточок. Фото: Freepik

Посадка кісточок

Щоб посадити кісточки абрикосів, візьміть пластикову бутилку або стаканчик 0,5 літрів. Зробіть там декілька отворів на дні, щоб звідки виливалася зайва вода. Дотримуйтеся такої схеми посадки:

  • Покладіть на дно бутилку дренажний шар керамзиту
  • Засипте туди вермикуліт і біогумус — один стакан на один літр відповідно
  • Покладіть на ґрунт пророщену кісточку так, щоб корінь був донизу
  • Посипте корінь землею, потім полийте його і накрийте плівкою
  • Поставте горщик у тепле місце, провітрюйте через день і поливайте, якщо треба

Пересадка саджанців у ґрунт

Щоб мати рясний урожай абрикосів, краще посадити дерево на відкритому ґрунті. Підживіть ґрунт декількома відрами перегною або компосту, перекопайте землю і починайте садити. Зробіть маленькі ями в ґрунті та закопайте там рослини. Поливайте їх один раз на тиждень, але лише до середини літа.

Посадка абрикосовых косточек в почву
Посадка абрикосових кісточок у ґрунт. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто обробити абрикосове дерево після періоду цвітіння. 

Раніше ми розповідали про те, як не дати абрикосам обсипатися з дерева в саду. 

Також ми повідомляли про те, як можна виростити великі та соковиті яблука в саду.

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