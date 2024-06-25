Як виростити абрикоси з кісточки — покрокова інструкція

Як можна виростити абрикоси з кісточки — прості кроки
Якщо ви хочете стати справжнім садівником і самостійно виростити абрикос із кісточки, радимо вам знати декілька секретів. Зокрема, варто розуміти, як правильно вибрати і підготувати підходящі кісточки, як їх посадити і потім пересадити у відкритий ґрунт.
Про це розповідає Gardening Know How.
Вирощування абрикосів з кісточки
Вибір кісточки
Експерти радять обрати декілька середньо- і пізньостиглих сортів абрикосів і бажано брати посадковий матеріал від дерев, які ростуть у вашій місцевості або в умовах помірного клімату. Якщо у вас немає абрикосів на дереві, придбайте домашні плоди на ринку.
Але в жодному разі не беріть плоди, які вирощені в теплих країнах, адже в умовах різкого перепаду температур вони можуть загинути.
Підготовка кісточки
Дістаньте з плодів кісточки, ретельно їх промийте і покладіть під сонячні промені для просихання. Щоб прискорити процес краще розколоти оболонку кістки спеціальним інструментом для горіхів. Потім спробуйте ядра на присмак і відберіть найздоровіші. Залийте їх водою і видаліть ті, які спливли наверх, а здорові покладіть на рушник і залиште у затінку.
Стратифікація кісточок
Покладіть насіння абрикосів до холодильника, щоб прискорити процес пророщування і зміцнити імунітет. Але перед цим залийте кістки водою, додавши туди перманганат калію у пропорції один грам засобу на один літр води, і залиште на 15 годин. Покладіть їх у контейнер з вологим піском і залиште в холодильнику на всю зиму.
Можна також зробити це в ґрунті, а для цього покладіть з осені кісточки в лунки завглибшки п’ять-шість сантиметрів і засипте землею на всю зиму.
Посадка кісточок
Щоб посадити кісточки абрикосів, візьміть пластикову бутилку або стаканчик 0,5 літрів. Зробіть там декілька отворів на дні, щоб звідки виливалася зайва вода. Дотримуйтеся такої схеми посадки:
- Покладіть на дно бутилку дренажний шар керамзиту
- Засипте туди вермикуліт і біогумус — один стакан на один літр відповідно
- Покладіть на ґрунт пророщену кісточку так, щоб корінь був донизу
- Посипте корінь землею, потім полийте його і накрийте плівкою
- Поставте горщик у тепле місце, провітрюйте через день і поливайте, якщо треба
Пересадка саджанців у ґрунт
Щоб мати рясний урожай абрикосів, краще посадити дерево на відкритому ґрунті. Підживіть ґрунт декількома відрами перегною або компосту, перекопайте землю і починайте садити. Зробіть маленькі ями в ґрунті та закопайте там рослини. Поливайте їх один раз на тиждень, але лише до середини літа.
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