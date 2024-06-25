Как вырастить абрикосы из косточки — пошаговая инструкция

Человек, держащий много абрикосов в миске. Фото: Decorexpro

Если вы хотите стать настоящим садоводом и самостоятельно вырастить абрикос из косточки, рекомендуем вам знать несколько секретов. В частности, следует понимать, как правильно выбрать и подготовить подходящие косточки, как их посадить и затем пересадить в открытую почву.

Об этом рассказывает Gardening Know How.

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Выбор косточки

Эксперты советуют выбрать несколько средне- и позднеспелых сортов абрикосов и желательно брать посадочный материал от деревьев, которые растут в вашей местности или в условиях умеренного климата. Если у вас нет абрикосов на дереве, купите домашние плоды на рынке.

Но ни в коем случае не берите плоды, выращенные в теплых странах, ведь в условиях резкого перепада температур они могут погибнуть.

Абрикосы и их косточки. Фото: Decorexpro

Подготовка косточки

Достаньте из плодов косточки, тщательно промойте их и положите под солнечные лучи для просыхания. Чтобы ускорить процесс, лучше расколоть оболочку кости специальным инструментом для орехов. Затем попробуйте ядра на вкус и отберите самые здоровые. Залейте их водой и удалите всплывшие наверх, а здоровые положите на полотенце и оставьте в тени.

Стратификация косточек

Положите семена абрикосов в холодильник, чтобы ускорить процесс проращивания и укрепить иммунитет. Но перед этим залейте косточки водой, добавив туда перманганат калия в пропорции один грамм средства на литр воды, и оставьте на 15 часов. Положите их в контейнер с влажным песком и оставьте в холодильнике на всю зиму.

Можно сделать это в почве, а для этого положите с осени косточки в лунки глубиной пять-шесть сантиметров и засыпьте землей на всю зиму.

Большое количество абрикосовых косточек. Фото: Freepik

Посадка косточек

Чтобы посадить косточки абрикосов, возьмите пластиковую бутылку или стаканчик 0,5 литров. Сделайте там несколько отверстий на дне, чтобы откуда выливалась лишняя вода. Соблюдайте следующую схему посадки:

Положите на дно бутылки дренажный слой керамзита

Засыпьте туда вермикулит и биогумус — один стакан на один литр соответственно

Положите на почву пророщенную косточку так, чтобы корень был вниз

Посыпьте корень землей, затем полейте его и накройте пленкой

Поставьте горшок в теплое место, проветривайте через день и поливайте, если нужно

Пересадка саженцев в почву

Чтобы иметь обильный урожай абрикосов, лучше посадить дерево на открытой почве. Подживите почву несколькими ведрами перегноя или компоста, перекопайте землю и начинайте сажать. Сделайте маленькие ямы в почве и закопайте растения. Поливайте их раз в неделю, но только до середины лета.

Посадка абрикосовых косточек в почву. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, чем следует обработать абрикосовое дерево после периода цветения.

Раньше мы рассказывали о том, как не дать абрикосам осыпаться с дерева в саду.

Также мы сообщали о том, как можно вырастить крупные и сочные яблоки в саду.