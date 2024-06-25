Как вырастить абрикосы из косточки — пошаговая инструкция

Как можно вырастить абрикосы из косточки — простые шаги
Если вы хотите стать настоящим садоводом и самостоятельно вырастить абрикос из косточки, рекомендуем вам знать несколько секретов. В частности, следует понимать, как правильно выбрать и подготовить подходящие косточки, как их посадить и затем пересадить в открытую почву.
Об этом рассказывает Gardening Know How.
Выращивание абрикосов из косточки
Выбор косточки
Эксперты советуют выбрать несколько средне- и позднеспелых сортов абрикосов и желательно брать посадочный материал от деревьев, которые растут в вашей местности или в условиях умеренного климата. Если у вас нет абрикосов на дереве, купите домашние плоды на рынке.
Но ни в коем случае не берите плоды, выращенные в теплых странах, ведь в условиях резкого перепада температур они могут погибнуть.
Подготовка косточки
Достаньте из плодов косточки, тщательно промойте их и положите под солнечные лучи для просыхания. Чтобы ускорить процесс, лучше расколоть оболочку кости специальным инструментом для орехов. Затем попробуйте ядра на вкус и отберите самые здоровые. Залейте их водой и удалите всплывшие наверх, а здоровые положите на полотенце и оставьте в тени.
Стратификация косточек
Положите семена абрикосов в холодильник, чтобы ускорить процесс проращивания и укрепить иммунитет. Но перед этим залейте косточки водой, добавив туда перманганат калия в пропорции один грамм средства на литр воды, и оставьте на 15 часов. Положите их в контейнер с влажным песком и оставьте в холодильнике на всю зиму.
Можно сделать это в почве, а для этого положите с осени косточки в лунки глубиной пять-шесть сантиметров и засыпьте землей на всю зиму.
Посадка косточек
Чтобы посадить косточки абрикосов, возьмите пластиковую бутылку или стаканчик 0,5 литров. Сделайте там несколько отверстий на дне, чтобы откуда выливалась лишняя вода. Соблюдайте следующую схему посадки:
- Положите на дно бутылки дренажный слой керамзита
- Засыпьте туда вермикулит и биогумус — один стакан на один литр соответственно
- Положите на почву пророщенную косточку так, чтобы корень был вниз
- Посыпьте корень землей, затем полейте его и накройте пленкой
- Поставьте горшок в теплое место, проветривайте через день и поливайте, если нужно
Пересадка саженцев в почву
Чтобы иметь обильный урожай абрикосов, лучше посадить дерево на открытой почве. Подживите почву несколькими ведрами перегноя или компоста, перекопайте землю и начинайте сажать. Сделайте маленькие ямы в почве и закопайте растения. Поливайте их раз в неделю, но только до середины лета.
Напомним, мы писали о том, чем следует обработать абрикосовое дерево после периода цветения.
Раньше мы рассказывали о том, как не дать абрикосам осыпаться с дерева в саду.
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