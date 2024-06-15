Що робити, щоб абрикоси не обсипалися — як врятувати урожай

Дерево з великим урожаєм стиглих абрикосів. Фото: Pinterest

Літо — це пора різних смачних ягід і соковитих фруктів, зокрема, персиків і абрикосів, але ці плодові дерева дуже часто можуть обсипатися. Тому перш, ніж абрикоси достигнуть, варто подбати про те, щоб вони залишалися на дереві, а не обсипалися на землю.

Новини.LIVE розповідає, як це правильно зробити.

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Влітку багато людей люблять їсти смачні та соковиті абрикоси, а якщо вони ще ростуть на власній дачі, — це взагалі класно! Але дуже часто можна зустріти ситуацію, коли з дерева сиплються плоди, які ще навіть не пожовтіли, тому з цим треба терміново щось робити.

Велике дерево зі стиглими абрикосами. Фото: Pinterest

Поради, які допоможуть врятувати врожай абрикосів

По-перше, зверніть увагу на те, як часто ви поливаєте дерево, де ростуть абрикоси. Досвідчені садівники радять робити це регулярно і в такому об’ємі, щоб ґрунту вистачало рівня вологості, а рослини не відчували при цьому стресу.

Якщо ви помітили, що вашому абрикосовому дереву не вистачає вологи, можна промульчувати ґрунт. Це, до речі, ще дозволить зменшити випаровування і утримати необхідний рівень вологи біля кореневої системи плодового дерева.

Також можна захистити дерево з абрикосами від прямого потрапляння променів сонця, особливо, коли надворі спекотно. Можна використати якусь тканину або спеціальні сітки, які захистять дерево від прямих сонячних променів.

Урожай стиглих абрикосів на дереві. Фото: Pinterest

До того ж варто обрізати плоди, які захворіли або пошкодилися, щоб не дати їм переходити на плоди, які є здоровими. Що стосується вибору абрикосів, то обирати варто лише ті, які здатні витримувати засуху і не обсипаються.

До речі, утримати необхідний рівень вологи можна ще за допомогою системи крапельного поливу або ж поливати абрикоси під основою. Тільки тоді можна не допустити того, щоб ваш врожай просто обсипався на землю.

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