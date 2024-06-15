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Як врятувати абрикос від обсипання — важливі поради для садівників

15 червня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що робити, щоб абрикоси не обсипалися — як врятувати урожай
Дерево з великим урожаєм стиглих абрикосів. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Літо — це пора різних смачних ягід і соковитих фруктів, зокрема, персиків і абрикосів, але ці плодові дерева дуже часто можуть обсипатися. Тому перш, ніж абрикоси достигнуть, варто подбати про те, щоб вони залишалися на дереві, а не обсипалися на землю.

Новини.LIVE розповідає, як це правильно зробити.

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Влітку багато людей люблять їсти смачні та соковиті абрикоси, а якщо вони ще ростуть на власній дачі, — це взагалі класно! Але дуже часто можна зустріти ситуацію, коли з дерева сиплються плоди, які ще навіть не пожовтіли, тому з цим треба терміново щось робити.

Большое дерево со спелыми абрикосами
Велике дерево зі стиглими абрикосами. Фото: Pinterest

Поради, які допоможуть врятувати врожай абрикосів

По-перше, зверніть увагу на те, як часто ви поливаєте дерево, де ростуть абрикоси. Досвідчені садівники радять робити це регулярно і в такому об’ємі, щоб ґрунту вистачало рівня вологості, а рослини не відчували при цьому стресу. 

Якщо ви помітили, що вашому абрикосовому дереву не вистачає вологи, можна промульчувати ґрунт. Це, до речі, ще дозволить зменшити випаровування і утримати необхідний рівень вологи біля кореневої системи плодового дерева.

Також можна захистити дерево з абрикосами від прямого потрапляння променів сонця, особливо, коли надворі спекотно. Можна використати якусь тканину або спеціальні сітки, які захистять дерево від прямих сонячних променів.

Урожай спелых абрикосов на дереве
Урожай стиглих абрикосів на дереві. Фото: Pinterest

До того ж варто обрізати плоди, які захворіли або пошкодилися, щоб не дати їм переходити на плоди, які є здоровими. Що стосується вибору абрикосів, то обирати варто лише ті, які здатні витримувати засуху і не обсипаються.

До речі, утримати необхідний рівень вологи можна ще за допомогою системи крапельного поливу або ж поливати абрикоси під основою. Тільки тоді можна не допустити того, щоб ваш врожай просто обсипався на землю. 

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживлювати дерево з абрикосами у червні.

Раніше ми розповідали про те, які рослини варто посадити біля дерева груші для великого урожаю. 

Також ми повідомляли про те, де краще посадити вишню в саду, щоб зібрати великий урожай.

сад
дерева
поради
абрикос

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