Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как спасти абрикос от осыпания — важные советы для садоводов arrow

Как спасти абрикос от осыпания — важные советы для садоводов

15 июня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что делать, чтобы абрикосы не осыпались — как спасти урожай
Дерево с большим урожаем спелых абрикосов. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Лето — это пора разных вкусных ягод и сочных фруктов, в частности, персиков и абрикосов, но эти плодовые деревья очень часто могут осыпаться. Поэтому прежде, чем абрикосы созреют, стоит позаботиться о том, чтобы они оставались на дереве, а не осыпались на землю.

Новини.LIVE рассказывает, как это правильно сделать.

Читайте также:

Летом многие любят есть вкусные и сочные абрикосы, а если они еще растут на собственной даче, — это вообще классно! Но очень часто можно встретить ситуацию, когда с дерева сыплются еще не пожелтевшие плоды, поэтому с этим надо срочно что-то делать.

Большое дерево со спелыми абрикосами.
Большое дерево со спелыми абрикосами. Фото: Pinterest

Советы, которые помогут спасти урожай абрикосов

Во-первых, обратите внимание на то, как часто вы поливаете дерево, где растут абрикосы. Опытные садоводы советуют делать это регулярно и в таком объеме, чтобы почве хватало уровня влажности, а растения не испытывали при этом стресса.

Если вы заметили, что вашему абрикосовому дереву не хватает влаги, можно промульчировать почву. Это, кстати, еще позволит снизить испарение и удержать необходимый уровень влаги возле корневой системы плодового дерева.

Также можно защитить дерево с абрикосами от прямого попадания лучей солнца, особенно когда на улице жарко. Можно использовать какую-то ткань или специальные сетки, которые защитят дерево от прямых солнечных лучей.

Урожай спелых абрикосов на дереве.
Урожай спелых абрикосов на дереве. Фото: Pinterest

К тому же следует обрезать плоды, которые заболели или повредились, чтобы не дать им переходить на плоды, которые являются здоровыми. Что касается выбора абрикосов, то выбирать следует только те, которые способны выдерживать засуху и не осыпаются.

Кстати, удержать необходимый уровень влаги можно еще с помощью системы капельного полива или поливать абрикосы под основание. Только тогда можно не допустить, чтобы ваш урожай просто осыпался на землю.

Напомним, мы писали о том, чем нужно подкармливать дерево с абрикосами в июне.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения следует посадить возле дерева груши для большого урожая.

Также мы сообщали о том, где лучше посадить вишню в саду, чтобы собрать большой урожай.

сад
деревья
советы
абрикос

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина