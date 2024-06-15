Что делать, чтобы абрикосы не осыпались — как спасти урожай

Дерево с большим урожаем спелых абрикосов. Фото: Pinterest

Лето — это пора разных вкусных ягод и сочных фруктов, в частности, персиков и абрикосов, но эти плодовые деревья очень часто могут осыпаться. Поэтому прежде, чем абрикосы созреют, стоит позаботиться о том, чтобы они оставались на дереве, а не осыпались на землю.

Новини.LIVE рассказывает, как это правильно сделать.

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Летом многие любят есть вкусные и сочные абрикосы, а если они еще растут на собственной даче, — это вообще классно! Но очень часто можно встретить ситуацию, когда с дерева сыплются еще не пожелтевшие плоды, поэтому с этим надо срочно что-то делать.

Большое дерево со спелыми абрикосами. Фото: Pinterest

Советы, которые помогут спасти урожай абрикосов

Во-первых, обратите внимание на то, как часто вы поливаете дерево, где растут абрикосы. Опытные садоводы советуют делать это регулярно и в таком объеме, чтобы почве хватало уровня влажности, а растения не испытывали при этом стресса.

Если вы заметили, что вашему абрикосовому дереву не хватает влаги, можно промульчировать почву. Это, кстати, еще позволит снизить испарение и удержать необходимый уровень влаги возле корневой системы плодового дерева.

Также можно защитить дерево с абрикосами от прямого попадания лучей солнца, особенно когда на улице жарко. Можно использовать какую-то ткань или специальные сетки, которые защитят дерево от прямых солнечных лучей.

Урожай спелых абрикосов на дереве. Фото: Pinterest

К тому же следует обрезать плоды, которые заболели или повредились, чтобы не дать им переходить на плоды, которые являются здоровыми. Что касается выбора абрикосов, то выбирать следует только те, которые способны выдерживать засуху и не осыпаются.

Кстати, удержать необходимый уровень влаги можно еще с помощью системы капельного полива или поливать абрикосы под основание. Только тогда можно не допустить, чтобы ваш урожай просто осыпался на землю.

Напомним, мы писали о том, чем нужно подкармливать дерево с абрикосами в июне.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения следует посадить возле дерева груши для большого урожая.

Также мы сообщали о том, где лучше посадить вишню в саду, чтобы собрать большой урожай.