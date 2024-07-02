Абрикос начал гнить на дереве — что делать, чтобы не потерять урожай

Плоды абрикоса гниют от заболевания. Фото: dreamstime.com

Обычно в конце июня или начале июля начинается сезон абрикосов. Садоводы и дачники с нетерпением ждут появления этих сладких плодов. Однако бывает, что вместо урожая сочных фруктов мы получаем вялые листья и безобразные коричневые пятна на абрикосах. Виной является грибковая болезнь плодовых деревьев — монилиоз.

Читайте также:

Что делать, если абрикосы начали гнить прямо на деревьях и можно ли спасти урожай, рассказываем далее в материале.

Можно ли спасти урожай абрикосов, если он поражен монилиозом

Да, шансы спасти урожай есть, однако действовать надо немедленно, ведь болезнь очень серьезная. Опытные садоводы рекомендуют несколько действенных методов, которые могут предотвратить распространение монилиоза:

Уничтожение/удаление больных ветвей и плодов. Можно даже частично обрезать здоровую часть дерева, чтобы заболевание не распространялось дальше. Применение фунгицидов. Важно следовать инструкциям по дозировке и частоте обработки. Уменьшение влажности. Монилиоз развивается в условиях высокой влажности. Важно обеспечивать хорошую вентиляцию сада, а также избегать полива растений утром, когда влага быстрее впитывается.

Чем быстрее будут приняты меры, тем больше шансов спасти урожай.

Урожай абрикоса, пораженный болезнью. Фото: google.com

Как защитить абрикос от монилиоза — профилактика

Лучше не бороться с болезнью, а своевременно предупредить. Поэтому, если хотите, чтобы ваш сад был здоров, не пренебрегайте профилактическими мерами.

Так, если вы только планируете высадить плодовые деревья на своем приусадебном участке:

выбирайте места, хорошо продуваемые ветром;

не размещайте деревья близко друг к другу (должна быть дистанция 4-5 м);

сажайте сорта, которые устойчивы к грибковым болезням и вредителям.

Если абрикосы уже растут в вашем саду:

не поливайте деревья слишком активно, чтобы избежать развития грибка;

осенью перекапывайте землю у дерева;

перед зимой стволы и нижние ветки нужно побелить известью с медным купоросом. Пропорция такова: 3-5 г купороса на 100 мл побелки.

Также для профилактики рекомендуется обрабатывать плодовые деревья 1% раствором бордоской жидкости. Им следует опрыскивать растение с начала формирования листьев и вплоть до зимы. Обрабатывать нужно с промежутком 2 недели.

Когда вредители атакуют абрикос, то в эти раны может также попадать грибок. Поэтому, чтобы предотвратить этот процесс, можно обрабатывать дерево раствором медного купороса, который очистит повреждение от инфекций. После этого раны принято обрабатывать садовым варом.

Ранее мы рассказывали, как можно вырастить абрикос из косточки.

Напомним, мы писали, какой сорт персиков выбрать для посадки в Украине.

Также рекомендуем вам узнать, что будет, если посадить фундук возле дома.