Найкращий сорт персиків в Україні — який посадити в саду

Жінка, яка зриває персики з дерева. Фото: Medium

Щоб насолоджуватися смачними фруктами, влітку необхідно висаджувати ті дерева, які точно дадуть рясний урожай. Те ж саме стосується і персиків, які точно виростуть великими і смачними тільки у тому випадку, якщо ви оберете правильний сорт.

Про найкращий сорт персиків розповіли на каналі "Затишний сад і город" в Telegram.

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Досвідчені городники наголошують, що персик повинен стійко витримувати морози, тому обирати потрібно ті, які точно зможуть з легкістю перезимувати в саду. Експерти зазначають, що всі сорти люблять південні регіони України, але далеко не всім підходять північні, центральні та західні області.

Отже, якщо ви хочете виростити найсолодші персики у своєму саду, вам варто дізнатися, який сорт вважається найкращим серед досвідчених садівників. До того ж, експерти розповіли і про переваги сортів, які входять до ТОП-5 найкращих.

Чотири стиглі персики на дереві. Фото: Plantly

Які сорти персиків вважаються найкращими в Україні

Ерлі Ред

Цей сорт персиків точно не підведе вас, якщо ви живете в холодному кліматі. Плоди виростають довгастими, а важать вони від 150 до 250 грамів кожен.

Коллінз

Ще одним хорошим сортом персиків вважається сорт "Коллінз", який вміє витримувати "мінусові" температури і дає рясний урожай. Плоди виходять середнього розміру і мають кремовий мякиш.

Златоуст

Попри те, що цей сорт не відрізняється високою стійкістю до морозів, з нього виходить хороший урожай. Фрукти виростають великими, смачними і неймовірно запашними.

Бельмондо

Якщо ви посадите цей сорт персиків, згодом ви зможете насолоджуватися смачними фруктами. Плоди мають середній розмір і трохи приплюснуту форму.

Київський ранній

Посадіть цей сорт персиків і отримайте, по-перше, високу стійкість до морозів, а по-друге, ранню зрілість, адже урожай можна зібрати ще до початку літнього сезону. Плоди виходять смачними, невеликими і мають кремовий мякиш.

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