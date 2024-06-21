Самый лучший сорт персиков в Украине — какой посадить в саду

Женщина, которая срывает персики с дерева. Фото: Medium

Чтобы наслаждаться вкусными фруктами, летом необходимо высаживать те деревья, которые точно дадут обильный урожай. То же самое касается и персиков, которые точно вырастут большими и вкусными только в том случае, если вы выберете правильный сорт.

О самом лучшем сорте персиков рассказали на канале "Затишний сад і город" в Telegram.

Читайте также:

Опытные огородники отмечают, что персик должен стойко выдерживать морозы, поэтому выбирать нужно те, которые смогут точно с легкостью перезимовать в саду. Эксперты отмечают, что все сорта любят южные регионы Украины, но далеко не всем подходят северные, центральные и западные области.

Итак, если вы хотите вырастить самые сладкие персики в своем саду, вам следует узнать, какой сорт считается самым лучшим среди опытных садоводов. К тому же, эксперты рассказали и о преимуществах сортов, которые входят в ТОП-5 самых лучших.

Четыре спелых персика на дереве. Фото: Plantly

Какие сорта персиков считаются самыми лучшими в Украине

Эрли Ред

Этот сорт персиков точно не подведет вас, если вы живете в холодном климате. Плоды вырастают продолговатыми, а весят они от 150 до 250 грамм каждый.

Коллинз

Еще одним хорошим сортом персиков считается сорт "Коллинз", умеющий выдерживать "минусовые" температуры и дающий обильный урожай. Плоды получаются среднего размера и имеют кремовый мякиш.

Златоуст

Несмотря на то, что этот сорт не отличается высокой стойкостью к морозам, из него получается хороший урожай. Фрукты вырастают крупными, вкусными и невероятно ароматными.

Бельмондо

Если вы посадите этот сорт персиков, потом вы сможете наслаждаться вкусными фруктами. Плоды имеют средний размер и немного приплюснутую форму.

Киевский ранний

Посадите этот сорт персиков и получите, во-первых, высокую устойчивость к морозам, а во-вторых, раннюю зрелость, ведь урожай можно собрать еще до начала летнего сезона. Плоды получаются вкусными, небольшими и имеют кремовый мякиш.

Напомним, мы писали о том, чем нужно подкормить абрикосы и персики в июне.

Раньше мы рассказывали о том, какой сорт груши следует посадить в своем саду.

Также мы сообщали о том, какой сорт картофеля посадить на огороде для вкусного пюре.