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Який сорт картоплі вважається найкращим для пюре — що посадити на городі

13 червня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Який сорт картоплі посадити на городі для смачного пюре
Городник, який збирає урожай картоплі. Фото: MSN
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Багато людей у цьому світі люблять їсти пюре, а якщо воно ще й смачне та ароматне, взагалі розкішно! Якщо ви хочете готувати найсмачніше у світі пюре, вам варто розуміти, який сорт картоплі необхідно посадити на своєму городі.

Новини.LIVE розповідає про цей сорт картоплі.

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Кожна справжня господиня хоче виростити на власному городі найкращу картоплю, яка буде набагато смачніша та ароматніша, ніж чиясь. Досвідчені городники поділилися своїми рекомендаціями, розповівши про те, який сорт картоплі краще посадити.

Цей сорт крохмалистий, його можна швидко приготувати, він розсипчастий і запашний. Тому краще звернути увагу саме на цей сорт, щоб радувати своїх близьких запашною картопелькою.

Приготовленное в кастрюле ароматное пюре
Приготовлене у каструлі запашне пюре. Фото: Freepik

Найкращий сорт картоплі на пюре

Експерти радять звернути увагу на такий сорт картоплі, як "Мелоді", який вважається ідеальним для пюре. Цей сорт є середньопізнім і має яскраво-жовтий відтінок. До того ж, картопля має насичений аромат, м’яку текстуру і чудово розварюється, що особливо важливо для приготування пюре.

Дачник, держащий в руках картофель
Дачник, який тримає в руках картоплю. Фото: Freepik

Переваги сорту "Мелоді"

Досвідчені дачники дуже рекомендують садити на своєму городі саме такий сорт, оскільки він має декілька важливих переваг. По-перше, така картопля є стійкою до різних захворювань, по-друге, вона здатна витримати різкі зміни температури повітря, і по-третє, картопля дає великий урожай.

До того ж, плоди цього сорту виростають великими та акуратними, а також мають однаковий розмір. Також її можна сміливо довго зберігати, адже вона не в’яне і не гниє. Тому саме цей сорт вважається найкращим для приготування смачного та запашного пюре. 

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт капусти найбільше підходить для квашення. 

Раніше ми розповідали про те, який сорт буряку варто посадити на своєму городі. 

Також ми повідомляли про те, які сорти картоплі в жодному разі не можна вирощувати на дачі. 

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