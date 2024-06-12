Який сорт капусти найкращий для квашення — що посадити на городі

Дачниця, яка збирає урожай капусти на городі. Фото: Alamy

Багато людей люблять їсти квашену капусту, але далеко не в усіх вона виходить смачною. Якщо ви хочете виростити на своєму городі найкращу капусту, яка підійде для квашення і викликатиме захоплення в рідних, варто розуміти, які сорти необхідно обирати.

Новини.LIVE називає ці сорти.

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Середньостиглі сорти

Агрономи рекомендують обрати для посадки такі сорти середньостиглої капусти, як:

Надія

Слава

Сорт "Надія" — це капуста, яка підходить для відкритого ґрунту і може дати врожай вже за 123 дні після того, як з'являються перші листочки. Цей сорт здатний витримувати холодні дні та може зберігатися до п’яти місяців. До того ж, цей сорт можна садити доволі рано, адже він зовсім не боїться заморозків.

Сорт "Слава" дає перші плоди вже за 90-115 днів після посадки у відкритий ґрунт. Сорт не тріскається і може зберігатися свіжим до трьох місяців.

Великий качан капусти на городі. Фото: Freepik

Пізньостиглі сорти

Якщо ви обираєте пізні сорти капусти, то агрономи радять звернути увагу на такі сорти, як:

Амагер

Подарунок

Перший сорт дає плоди вже за 125-130 днів після посадки, і врожай з нього виходить великим. До того ж, у період дозрівання качани такої капусти не тріскаються. А ось другий сорт дозріває за 114-130 днів після виникнення перших паростків, може лежати до березня і є стійким до багатьох захворювань.

Дачник, який тримає в руках качан капусти. Фото: Love The Garden

Середньопізні сорти

Якщо йдеться про середньопізні сорти, то тут варто звернути свою увагу на сорт "Атрія". З моменту виникнення перших паростків до моменту дозрівання минає приблизно 115-120 днів. Качани цього сорту важать від чотирьох до восьми кілограмів і лежати можуть до шести місяців.

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