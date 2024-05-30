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Чим потрібно підживлювати капусту на городі для багатого врожаю

30 травня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим підживити капусту на городі — секрети великого врожаю
Дачник, який показує врожай капусти. Фото: Medium
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо ви хочете отримати великий урожай капусти, її необхідно доглядати, зокрема, підживлювати. Ми розповідаємо, які потрібно додавати добрива до цієї культури, щоб потім на своєму городі зібрати щедрий урожай великої і міцної капусти.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Після того, як ви посадили капусту у відкритий ґрунт, її потрібно підживити. Причому, варто знати, якими добривами це робити, щоб капуста отримала необхідну кількість поживних і корисних компонентів.

Большой урожай капусты на огороде
Великий урожай капусти на городі. Фото: Pinterest

Як доглядати капусту після пересадки у відкритий ґрунт

По-перше, потрібно зробити так, щоб культура отримала необхідну кількість поживних компонентів. По-друге, слід звернути увагу на той факт, що капуста любить родючий ґрунт, який містить багато органічних і мінеральних компонентів. 

Тому перш, ніж садити капусту у відкритий ґрунт, необхідно його ретельно підготувати. Зокрема, слід внести перегній або компост, а також мінеральні добрива, щоб капуста отримала все необхідно і могла повноцінно розвиватися в ґрунті. 

Якщо після пересадки капусті не вистачає харчування, підживіть її, але робити це потрібно лише через два-три тижня після пересадки у ґрунт. 

Человек, подпитывающий капусту
Людина, яка підживлює капусту. Фото: Decorexpro

Чим правильно підживлювати капусту

Додавати краще органічні та мінеральні добрива. Перші допоможуть покращити структуру ґрунту, а ось другі мають у своєму складі основні макроелементи, які необхідні рослині для нормального росту. Йдеться про такі речовини, як:

  • Фосфор
  • Калій
  • Азот

Та під час вибору добрив потрібно звертати увагу на те, чого саме потребує капуста. Наприклад, раннім сортам потрібні добрива, які містять високий рівень азоту, а пізні, навпаки, потребують добрива з великим вмістом калію і фосфору. 

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини варто посадити на одній ділянці з капустою для великого врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще садити капусту в 2024 році за місячним календарем. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити капусту на городі від шкідників.

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