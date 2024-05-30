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Чем нужно подкармливать капусту на огороде для богатого урожая

30 мая 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем подкормить капусту на огороде — секреты большого урожая
Дачник, который показывает урожай капусты. Фото: Medium
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Если вы хотите получить большой урожай капусты, за ней необходимо ухаживать, в частности, подкармливать. Мы рассказываем, какие нужно добавлять удобрения к этой культуре, чтобы потом на своем огороде собрать обильный урожай большой и крепкой капусты.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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После того, как вы посадили капусту в открытую почву, ее нужно подкормить. Причем, следует знать, какими удобрениями это делать, чтобы капуста получила необходимое количество питательных и полезных компонентов.

Большой урожай капусты на огороде
Большой урожай капусты на огороде. Фото: Pinterest

Как ухаживать за капустой после пересадки в открытую почву

Во-первых, нужно сделать так, чтобы культура получила необходимое количество питательных компонентов. Во-вторых, следует обратить внимание на тот факт, что капуста любит плодородную почву, содержащую много органических и минеральных компонентов.

Поэтому прежде, чем сажать капусту в открытую почву, необходимо ее тщательно подготовить. В частности, следует внести перегной или компост, а также минеральные удобрения, чтобы капуста получила все необходимое и могла полноценно развиваться в почве.

Если после пересадки капусте не хватает питания, подпитайте ее, но делать это нужно через две-три недели после пересадки в почву.

Человек, подпитывающий капусту
Человек, который подкармливает капусту. Фото: Decorexpro

Чем правильно подкармливать капусту

Добавлять лучше органические и минеральные удобрения. Первые помогут улучшить структуру почвы, а вот вторые имеют в своем составе основные макроэлементы, необходимые растению для нормального роста. Речь идет о таких веществах, как:

  • Фосфор
  • Калий
  • Азот

Но при выборе удобрений нужно обращать внимание на то, в чем именно нуждается капуста. Например, ранним сортам нужны удобрения, содержащие высокий уровень азота, а поздние, наоборот, нуждаются в удобрениях с большим содержанием калия и фосфора.

Напомним, мы писали о том, какие растения следует посадить на одном участке с капустой для большого урожая.

Раньше мы рассказывали о том, когда лучше сажать капусту в 2024 году по лунному календарю.

Также мы сообщали о том, как можно защитить капусту на огороде от вредителей.

урожай
капуста
огород
подкормка

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