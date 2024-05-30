Чем подкормить капусту на огороде — секреты большого урожая

Дачник, который показывает урожай капусты. Фото: Medium

Если вы хотите получить большой урожай капусты, за ней необходимо ухаживать, в частности, подкармливать. Мы рассказываем, какие нужно добавлять удобрения к этой культуре, чтобы потом на своем огороде собрать обильный урожай большой и крепкой капусты.

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После того, как вы посадили капусту в открытую почву, ее нужно подкормить. Причем, следует знать, какими удобрениями это делать, чтобы капуста получила необходимое количество питательных и полезных компонентов.

Большой урожай капусты на огороде. Фото: Pinterest

Как ухаживать за капустой после пересадки в открытую почву

Во-первых, нужно сделать так, чтобы культура получила необходимое количество питательных компонентов. Во-вторых, следует обратить внимание на тот факт, что капуста любит плодородную почву, содержащую много органических и минеральных компонентов.

Поэтому прежде, чем сажать капусту в открытую почву, необходимо ее тщательно подготовить. В частности, следует внести перегной или компост, а также минеральные удобрения, чтобы капуста получила все необходимое и могла полноценно развиваться в почве.

Если после пересадки капусте не хватает питания, подпитайте ее, но делать это нужно через две-три недели после пересадки в почву.

Человек, который подкармливает капусту. Фото: Decorexpro

Чем правильно подкармливать капусту

Добавлять лучше органические и минеральные удобрения. Первые помогут улучшить структуру почвы, а вот вторые имеют в своем составе основные макроэлементы, необходимые растению для нормального роста. Речь идет о таких веществах, как:

Фосфор

Калий

Азот

Но при выборе удобрений нужно обращать внимание на то, в чем именно нуждается капуста. Например, ранним сортам нужны удобрения, содержащие высокий уровень азота, а поздние, наоборот, нуждаются в удобрениях с большим содержанием калия и фосфора.

Напомним, мы писали о том, какие растения следует посадить на одном участке с капустой для большого урожая.

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