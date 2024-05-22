Коли садити капусту у відкритий ґрунт 2024 — місячний календар і поради дачникам

Посадка капусти у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Капуста — займає особливе місце у кухні українців. Цей універсальний овоч є невід'ємною складовою багатьох улюблених страв, таких як борщ, голубці, капустяні запіканки та пиріжки. Він стає джерелом вітамінів у сезонних салатах, а також корисною заготовкою на зиму. Природно, що більшість дачників та городників стараються самостійно виростити капусту. А щоб отримати дійсно великий та якісний урожай, звертають увагу на фази Місяця.

Новини.LIVE розповідає, коли садити капусту у відкритий ґрунт за місячним календарем на 2024 рік. А також ділиться корисними секретами досвідчених городників щодо правил посадки.

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Коли садити розсаду капусти — погодні умови

Найкраще висаджувати розсаду капусти у відкритий ґрунт, коли минула загроза заморозків й сама земля прогрілася. Погода для саджання розсади капусти повинна бути м'яка та стабільна, без раптових заморозків чи великих коливань температури.

Так, ґрунт має бути прогрітий до приблизно до +10-12 °C. Це забезпечить оптимальні умови для розвитку кореневої системи та росту рослин, що своєю чергою сприятиме формуванню сильних та здорових кущів капусти.

Також можна орієнтуватись на інші рослини. Наприклад, коли каштани починають квітнути, то можна починати садити капусту.

Посадка розсади капусти у відкритий ґрунт. Фото: google.com

Коли сіяти розсаду капусти у відкритий ґрунт за місячним календарем 2024 року — сприятливі дати

Варто також враховувати місячний календар, оскільки деякі городники вірять, що фази Місяця можуть впливати на ріст і розвиток рослин. Якщо ви дотримуєтесь цієї практики, зверніть увагу, які дні сприятливі для саджання капусти.

Враховуючи фази Місяця, найкращими днями для посадки розсади капусти у відкритий ґрунт будуть: 22, 25, 26, 27, 30, 31 травня.

А у червні 2024 року за місячним календарем найсприятливішими датами будуть: 1, 10, 11, 12, 13, 27, 28 число.

Чоловік висаджує капусту у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Як правильно висаджувати розсаду капусти у відкритий ґрунт

Правильне висаджування розсади капусти у відкритий ґрунт — це важливий крок для забезпечення її успішного росту та врожайності. Ось деякі ключові аспекти, які варто враховувати:

Вибір місця: оберіть сонячну ділянку, адже капуста потребує багато сонячного світла для здорового росту і розвитку. Також ділянка має бути добре дренована, щоб уникнути застою води біля коренів рослин. Підготовка ґрунту: перед посадкою розсади у відкритий ґрунт перекопайте ділянку і додайте компост або органічні добрива для підживлення землі та підвищення родючості. Схема посадки: створіть рядки для посадки розсади, дотримуючись оптимального розміру між рослинами. Зазвичай рекомендується залишати відстань близько 45-60 см між рядками, а між рослинами в рядку — приблизно 30-45 см, залежно від сорту капусти. Полив: після посадки розсади у відкритий ґрунт забезпечте її достатнім поливом. Капуста потребує регулярного та рівномірного зволоження, особливо в періоди посухи або літньої спеки. Добрива: при необхідності внесіть добрива, щоб забезпечити рослинам необхідний набір поживних речовин. Ви можете використовувати органічні або мінеральні добрива, але дотримуйтесь інструкцій на упаковці щодо дозування та застосування.

Дотримуючись цих порад, ви створите оптимальні умови для здорового росту та врожайності капусти.

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