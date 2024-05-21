Коли садити баклажани у травні, червні 2024 року за місячним календарем — поради

Вирощування баклажанів на городі. Колаж: Новини.LIVE

Баклажан — доволі популярна в Україні культура. З нього готують чимало смачних страв, а також закрутки на зиму. Щоб урожай цього овочу вийшов щедрим, необхідно його вчасно та правильно посадити.

Новини.LIVE ділиться з вами місячним посівним календарем на 2024 рік, який допоможе обрати найсприятливіші дати для посадки баклажанів у відкритий ґрунт у травні та червні. А також розповідаємо хитрощі від досвідчених городників для фантастичного врожаю.

Читайте також:

Коли садити баклажани — погода та температура

Баклажани — теплолюбні рослини, тому оптимальний час для посадки розсади, коли ґрунт прогрівся до +15°C і вище, а загроза повторних заморозків мінімальна. В Україні такий період зазвичай припадає на кінець травня та початок червня.

Коли можна садити баклажани у відкритий ґрунт — сприятливі дні за місячним календарем

У травні 2024 року вдалими днями для посадки баклажанів за місячним календарем будуть: 22, 30, 31 число. Нейтральні: 26 та 27 травня.

У жодному разі не можна садити баклажани: 23, 24, 25, 28, 29 травня.

Місячний календар сприятливих дат у червні 2024 року такий: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 30 число.

Не варто садити баклажани у червні в такі дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 20, 21, 22, 24, 25, 29 число. Нейтральним днем буде 23 червня.

Розсада баклажанів. Фото: freepik.com

Де краще посадити баклажани — на сонці чи в тіні

Оскільки баклажани обожнюють тепло, то вони мають отримувати достатньо сонячного світла. Тому обирайте відкриту сонячну ділянку. Тоді рослина буде добре рости, розвиватися та формувати якісні плоди.

Якщо немає відкритої ділянки, то підійде місце, де є півтінь. Але у такому випадку зростання рослин може бути повільнішим, а врожайність нижчою.

Врожай баклажанів. Фото: google.com

Як правильно садити баклажани у відкритий ґрунт

Щоб рослина правильно розвивалася та віддячила вам щедрим врожаєм, необхідно:

висаджувати рослини квадратно-гніздовим способом із розрахунку 3-4 шт. на 1 кв. м;

якщо сорт великий, відстань можна збільшити до 60 см, якщо дрібний — скоротити до 45 см;

покласти в лунку торішній компост або перегній (по жмені), 1-2 ст. ложки деревної золи, торф (для піщаного ґрунту).

Щоб підгодувати розсаду баклажанів після висадки в ґрунт, у 10 л води розводять суперфосфат (3 ст. л.), сульфат калію (2 ч. л.) та аміачну селітру (1 ч. л.). Поливають із розрахунку 0,5 л на рослину.

Раніше ми розповідали, коли найсприятливіші дні для посадки помідорів у відкритий ґрунт за місячним календарем 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, які дні найвдаліші за місячним календарем для посадки розсади кабачків.

Також радимо вам дізнатися, коли садити квасолю за місячним календарем 2024 року.