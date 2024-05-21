Когда сажать баклажаны в мае и июне 2024 года по лунному календарю — советы

Выращивание баклажанов на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Баклажан довольно популярная в Украине культура. Из него готовят немало вкусных блюд, а также закрутки на зиму. Чтобы урожай этого овоща получился щедрым, его необходимо вовремя и правильно посадить.

Новини.LIVE делится с вами лунным посевным календарем на 2024 год, который поможет выбрать самые благоприятные даты для посадки баклажанов в открытый грунт в мае и июне. А также рассказываем хитрости от опытных огородников для фантастического урожая.

Читайте также:

Когда сажать баклажаны — погода и температура

Баклажаны — теплолюбивые растения, поэтому оптимальное время для посадки рассады, когда почва прогрелась до +15°C и выше, а угроза повторных заморозков минимальна. В Украине такой период обычно приходится на конец мая и начало июня.

Когда можно сажать баклажаны в открытую почву — благоприятные дни по лунному календарю

В мае 2024 года удачными днями для посадки баклажанов по лунному календарю будут: 22, 30, 31 число. Нейтральные: 26 и 27 мая.

Ни в коем случае нельзя сажать баклажаны: 23, 24, 25, 28, 29 мая.

Лунный календарь благоприятных дат в июне 2024 года таков: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 30 число.

Не стоит сажать баклажаны в июне в следующие дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 20, 21, 22, 24, 25, 29 число. Нейтральным днем будет 23 июня.

Рассада баклажанов. Фото: freepik.com

Где лучше посадить баклажаны — на солнце или в тени

Поскольку баклажаны обожают тепло, они должны получать достаточно солнечного света. Поэтому выбирайте открытый солнечный участок. Тогда растение будет хорошо расти, развиваться и формировать качественные плоды.

Если нет открытого участка, то подойдет место, где есть полутень. Но в таком случае рост растений может быть медленнее, а урожайность ниже.

Урожай баклажанов. Фото: google.com

Как правильно сажать баклажаны в открытый грунт

Чтобы растение правильно развивалось и отблагодарило вам щедрым урожаем, необходимо:

высаживать растения квадратно-гнездовым способом из расчета 3-4 шт. на 1 кв. м;

если сорт большой, расстояние можно увеличить до 60 см, если мелкий — сократить до 45 см;

положить в лунку прошлогодний компост или перегной (по горсти), 1-2 ст. ложки древесной золы, торф (для песчаной почвы).

Чтобы подкормить рассаду баклажанов после высадки в грунт, в 10 л воды разводят суперфосфат (3 ст. л.), сульфат калия (2 ч. л.) и аммиачную селитру (1 ч. л.). Поливают из расчета 0,5л на растение.

Ранее мы рассказывали, когда самые благоприятные дни для посадки помидоров в открытую почву по лунному календарю 2024 года.

Напомним, мы писали, какие дни самые удачные по лунному календарю для посадки рассады кабачков.

Также рекомендуем вам узнать, когда сажать фасоль по лунному календарю 2024 года.