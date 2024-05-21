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Посадите баклажаны в эти даты — лунный календарь и секреты фантастического урожая

21 мая 2024 11:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда сажать баклажаны в мае и июне 2024 года по лунному календарю — советы
Выращивание баклажанов на огороде. Коллаж: Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Баклажан довольно популярная в Украине культура. Из него готовят немало вкусных блюд, а также закрутки на зиму. Чтобы урожай этого овоща получился щедрым, его необходимо вовремя и правильно посадить.

Новини.LIVE делится с вами лунным посевным календарем на 2024 год, который поможет выбрать самые благоприятные даты для посадки баклажанов в открытый грунт в мае и июне. А также рассказываем хитрости от опытных огородников для фантастического урожая.

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Когда сажать баклажаны — погода и температура

Баклажаны — теплолюбивые растения, поэтому оптимальное время для посадки рассады, когда почва прогрелась до +15°C и выше, а угроза повторных заморозков минимальна. В Украине такой период обычно приходится на конец мая и начало июня.

Когда можно сажать баклажаны в открытую почву — благоприятные дни по лунному календарю

В мае 2024 года удачными днями для посадки баклажанов по лунному календарю будут: 22, 30, 31 число. Нейтральные: 26 и 27 мая.

Ни в коем случае нельзя сажать баклажаны: 23, 24, 25, 28, 29 мая.

Лунный календарь благоприятных дат в июне 2024 года таков: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 30 число.

Не стоит сажать баклажаны в июне в следующие дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 20, 21, 22, 24, 25, 29 число. Нейтральным днем будет 23 июня.

 

Когда можно сажать баклажаны в открытую почву — благоприятные дни по лунному календарю.
Рассада баклажанов. Фото: freepik.com

Где лучше посадить баклажаны — на солнце или в тени

Поскольку баклажаны обожают тепло, они должны получать достаточно солнечного света. Поэтому выбирайте открытый солнечный участок. Тогда растение будет хорошо расти, развиваться и формировать качественные плоды.

Если нет открытого участка, то подойдет место, где есть полутень. Но в таком случае рост растений может быть медленнее, а урожайность ниже.

 

Как правильно сажать баклажаны в открытый грунт
Урожай баклажанов. Фото: google.com

Как правильно сажать баклажаны в открытый грунт

Чтобы растение правильно развивалось и отблагодарило вам щедрым урожаем, необходимо:

  • высаживать растения квадратно-гнездовым способом из расчета 3-4 шт. на 1 кв. м;
  • если сорт большой, расстояние можно увеличить до 60 см, если мелкий — сократить до 45 см;
  • положить в лунку прошлогодний компост или перегной (по горсти), 1-2 ст. ложки древесной золы, торф (для песчаной почвы).

Чтобы подкормить рассаду баклажанов после высадки в грунт, в 10 л воды разводят суперфосфат (3 ст. л.), сульфат калия (2 ч. л.) и аммиачную селитру (1 ч. л.). Поливают из расчета 0,5л на растение.

 

Ранее мы рассказывали, когда самые благоприятные дни для посадки помидоров в открытую почву по лунному календарю 2024 года.

Напомним, мы писали, какие дни самые удачные по лунному календарю для посадки рассады кабачков.

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