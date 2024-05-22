Когда сажать капусту в открытый грунт 2024 — лунный календарь и советы дачникам

Хрустящий урожай вас удивит — когда сажать капусту по лунному календарю 2024 года
Капуста занимает особое место в кухне украинцев. Этот универсальный овощ является неотъемлемой составляющей многих любимых блюд, таких как борщ, голубцы, капустные запеканки и пирожки. Он становится источником витаминов в сезонных салатах, также полезной заготовкой на зиму. Естественно, что большинство дачников и огородников стараются самостоятельно вырастить капусту. А чтобы получить действительно большой и качественный урожай, обращают внимание на фазы Луны.
Новини.LIVE рассказывает, когда сажать капусту в открытый грунт по лунному календарю на 2024 год. А также делится полезными секретами опытных огородников касательно правил посадки.
Когда сажать рассаду капусты — погодные условия
Лучше высаживать рассаду капусты в открытый грунт, когда прошла угроза заморозков и сама земля прогрелась. Погода для посадки рассады капусты должна быть мягкой и стабильной, без внезапных заморозков или больших колебаний температуры.
Так, почва должна быть прогрета до примерно +10-12 °C. Это обеспечит оптимальные условия для развития корневой системы и роста растений, что в свою очередь будет способствовать формированию сильных и здоровых кустов капусты.
Также можно ориентироваться на другие растения. К примеру, когда каштаны начинают цвести, то можно начинать сажать капусту.
Когда сеять рассаду капусты в открытый грунт по лунному календарю 2024 года — благоприятные даты
Следует также учитывать лунный календарь, поскольку некоторые огородники верят, что фазы Луны могут влиять на рост и развитие растений. Если вы придерживаетесь этой практики, обратите внимание, какие благоприятные дни для посадки капусты.
Учитывая фазы Луны, лучшими днями для посадки рассады капусты в открытую почву будут: 22, 25, 26, 27, 30, 31 мая.
А в июне 2024 года по лунному календарю наиболее благоприятными датами будут: 1, 10, 11, 12, 13, 27, 28 число.
Как правильно высаживать рассаду капусты в открытый грунт
Правильная высадка рассады капусты в открытый грунт — это важный шаг для обеспечения ее успешного роста и урожайности. Вот некоторые ключевые аспекты, которые следует учитывать:
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Выбор места: выберите солнечный участок, ведь капуста требует много солнечного света для здорового роста и развития. Также участок должен быть хорошо дренирован, чтобы избежать застоя воды у корней растений.
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Подготовка почвы: перед посадкой рассады в открытый грунт перекопайте участок и добавьте компост или органические удобрения для подкормки земли и повышения плодородия.
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Схема посадки: создайте ряды для посадки рассады, придерживаясь оптимального размера между растениями. Обычно рекомендуется оставлять расстояние около 45-60 см между рядами, а между растениями в ряде — примерно 30-45 см, в зависимости от сорта капусты.
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Полив: после посадки рассады в открытый грунт обеспечьте ее достаточным поливом. Капуста нуждается в регулярном и равномерном увлажнении, особенно в периоды засухи или летней жары.
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Удобрения: при необходимости внесите удобрения, чтобы обеспечить растениям необходимый набор питательных веществ. Вы можете использовать органические или минеральные удобрения, но следуйте инструкциям на упаковке по дозировке и применению.
Следуя этим советам, вы создадите оптимальные условия для здорового роста и урожайности капусты.
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