Когда сажать капусту в открытый грунт 2024 — лунный календарь и советы дачникам

Посадка капусты в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Капуста занимает особое место в кухне украинцев. Этот универсальный овощ является неотъемлемой составляющей многих любимых блюд, таких как борщ, голубцы, капустные запеканки и пирожки. Он становится источником витаминов в сезонных салатах, также полезной заготовкой на зиму. Естественно, что большинство дачников и огородников стараются самостоятельно вырастить капусту. А чтобы получить действительно большой и качественный урожай, обращают внимание на фазы Луны.

Новини.LIVE рассказывает, когда сажать капусту в открытый грунт по лунному календарю на 2024 год. А также делится полезными секретами опытных огородников касательно правил посадки.

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Когда сажать рассаду капусты — погодные условия

Лучше высаживать рассаду капусты в открытый грунт, когда прошла угроза заморозков и сама земля прогрелась. Погода для посадки рассады капусты должна быть мягкой и стабильной, без внезапных заморозков или больших колебаний температуры.

Так, почва должна быть прогрета до примерно +10-12 °C. Это обеспечит оптимальные условия для развития корневой системы и роста растений, что в свою очередь будет способствовать формированию сильных и здоровых кустов капусты.

Также можно ориентироваться на другие растения. К примеру, когда каштаны начинают цвести, то можно начинать сажать капусту.

Посадка рассады капусты в открытый грунт. Фото: google.com

Когда сеять рассаду капусты в открытый грунт по лунному календарю 2024 года — благоприятные даты

Следует также учитывать лунный календарь, поскольку некоторые огородники верят, что фазы Луны могут влиять на рост и развитие растений. Если вы придерживаетесь этой практики, обратите внимание, какие благоприятные дни для посадки капусты.

Учитывая фазы Луны, лучшими днями для посадки рассады капусты в открытую почву будут: 22, 25, 26, 27, 30, 31 мая.

А в июне 2024 года по лунному календарю наиболее благоприятными датами будут: 1, 10, 11, 12, 13, 27, 28 число.

Мужчина высаживает капусту в открытый грунт. Фото: freepik.com

Как правильно высаживать рассаду капусты в открытый грунт

Правильная высадка рассады капусты в открытый грунт — это важный шаг для обеспечения ее успешного роста и урожайности. Вот некоторые ключевые аспекты, которые следует учитывать:

Выбор места: выберите солнечный участок, ведь капуста требует много солнечного света для здорового роста и развития. Также участок должен быть хорошо дренирован, чтобы избежать застоя воды у корней растений. Подготовка почвы: перед посадкой рассады в открытый грунт перекопайте участок и добавьте компост или органические удобрения для подкормки земли и повышения плодородия. Схема посадки: создайте ряды для посадки рассады, придерживаясь оптимального размера между растениями. Обычно рекомендуется оставлять расстояние около 45-60 см между рядами, а между растениями в ряде — примерно 30-45 см, в зависимости от сорта капусты. Полив: после посадки рассады в открытый грунт обеспечьте ее достаточным поливом. Капуста нуждается в регулярном и равномерном увлажнении, особенно в периоды засухи или летней жары. Удобрения: при необходимости внесите удобрения, чтобы обеспечить растениям необходимый набор питательных веществ. Вы можете использовать органические или минеральные удобрения, но следуйте инструкциям на упаковке по дозировке и применению.

Следуя этим советам, вы создадите оптимальные условия для здорового роста и урожайности капусты.

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